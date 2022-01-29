Новолуние в Водолее 1 февраля 2022 года: что нас ждет в это время

Новолуние в Водолее 1 февраля 2022 года: что нас ждет в это время

1 февраля в 07:46 по киевскому времени Новолуние в Водолее, которое принесет обновления в жизнь каждого человека.

Водолей – знак воздушной стихии, февральское Новолуние – это шанс сделать глоток свежего воздуха, запустить процессы регенерации, как в собственном организме, так и в обществе в целом. Это Новолуние говорит о возможности сознательной перемены судьбы человека к лучшему, рассказывает астролог Марина Скади.

Многие люди смогут посмотреть под другим углом на существующую ситуацию, получить из вне свежий и не закостенелый взгляд на какую то проблему или событие. Успех зависит от готовности человека принимать иную точку зрения. С Новолуния 1 февраля включается китайский гороскоп – год Тигра вступает в свои права. С этого момента, активные, социально ориентированные личности, почувствуют приток жизненных сил и энергии, для того, чтобы реализовать свой потенциал, добиться результатов и наметить новые цели.

Новолуние в Водолее 2022 происходит на фоне ретроградного Меркурия. Поэтому, период от Новолуния 1 февраля до Полнолуния 16 февраля, знаменован новыми веяниями, которые находят свое практическое применение не очень быстро, а, скорее, даже с некоторым торможением. Однако, это "период посева семян", поэтому не отказывайтесь от того, что выглядит иначе и непривычно. Это время интеллектуальных озарений, которые помогают понять, в чем же дело, или найти решение, над которым безрезультатно долгое время работала группа людей.

Знак Водолея отличается своей неординарностью и оригинальностью. Принимая его энергии, человек получает возможности, для того, чтобы создать фундамент будущих успехов на ближайший год. Водолей – знак стихии Воздуха, а это значит, что ментальная деятельность, обучение, коммуникации, исследования – это инструменты для осознания своих сильных сторон и социального роста.

Само понятие астрологического события "Новолуние", очень созвучно с "единицей". Единица, это число начала цикла, начинания, новых действий, оригинальности, прогресса, честолюбия, смелости, волнующих перемен, начала нового проекта, внутренней силы, убежденности, решительности, уверенности, индивидуальности.

Единица обладает динамикой, символизируют семена или начало, как и Новолуние. Этой цифре присущи энергия, сила и властность. В позитивном смысле Единица впечатлительна, творчески настроена, романтична и полна энтузиазма. В негативном – эгоцентрична, высокомерна и эгоистична. Стихия Воздуха, выраженная Новолунием в Водолее - это интеллект, речь, общение, начало. В романтических отношениях помогает найти взаимопонимание, поговорить, но не вызвать страсть. В деловой сфере – очень полезная энергия, обстоятельства складываются наилучшим образом для того, чтобы сделать рывок вперед, заявить о себе, найти свое место под Солнцем.

Новолуние в Водолее 1 февраля, символизирует неизбежные обновления, мягкие трансформации (по крайней мере, их можно будет объяснить логически). Энергия этого Новолуния настолько велика, что она может послужить причиной многих событий в жизни тех, кто боится перемен на своем жизненном пути и всячески их избегает. В позитивном смысле, Новолуние 1 февраля очень глубокое, сильное и обладает целительными свойствами. Оно реально открывает путь к счастью. Это касается как отдельного человека, так и любой сложной ситуации. В негативном – принудительные изменения войдут в жизнь тех людей, которые долго "топтались на одном месте". Помните – Водолей очень дружественный знак, терпеливый, но легко впадает в крайности и не оставляет выбора, когда ситуация не имеет перспективы.

Февральское Новолуние выражает принцип творческой коммуникации, его можно назвать "алмаз", как символ невинности, твердости духа и храбрости, жесткости решений и неподкупности. Символизирует Солнце и ясную работу сознания на высоком уровне. Новолуние в Водолее способствует воплощению идей в реальность, приводит в жизнь волю человека, в соответствии с гармонией бытия. Вершиной этого процесса является обновление реальности, дающее импульс новой жизни и освещающее все, что уже воплощено в действительность. В Новолуние 1 февраля и ближайшие две недели после него, нужно быть внимательными к внешним знакам, т.к. в это время Вселенная показывает ориентир на самостоятельные, личные инициативы, которые обязательно принесут результат. Многие люди смогут обрести уверенность в себе и своих силах, способностях, талантах, профессиональных и деловых качествах. Появятся возможности и шансы получения новых знаний, образования, прояснится работа сознания.

Значительно улучшатся мыслительные процессы, легче будет конкретизировать ход рассуждений. Поэтому, после 4 февраля (заканчивается период ретроградного Меркурия) – отличное время для деловых переговоров, сделок купли-продажи, усиливается ораторский талант, способность выражать свои мысли письменно. Активные энергии Водолея после Новолуния 1 февраля, способствуют развитию и расширению контактов, связей, коммуникации, знакомствам в образовательной, научной или деловой сферах. Если вам нужно собрать аудиторию, прочитать лекцию, пройти собеседование, подготовить доклад – используйте период растущей Луны (от Новолуния до Полнолуния), по максимуму. Появится много новых идей, возможность получения новых знаний, которые помогут повысить уровень профессионализма.

Водолеи, Близнецы, Весы – вы в потоке везения и удачи. Новолуние 1 февраля принесет много запоминающихся, позитивных событий. Значительно увеличивается ваша жизненная сила и трудоспособность. Собственные идеи будут теперь признаны обществом, коллективом, вашим окружением. Хорошее время для общественной деятельности, продвижения своих интересов. Вы сможете реализовать многие творческие инициативы и проекты, давно намеченные планы. Не упустите свой шанс занять лидерские позиции, ведущие посты. Обстоятельства складываются наилучшим образом для того, чтобы избавиться даже от затянувшихся конфликтов с партнерами, а также с детьми, романтическим партнером, родителями, ближними родственниками.

Стрельцы и Овны, также, попадают в категорию счастливчиков, смогут достичь внешнего и внутреннего баланса. Однако, приходится быть в тонусе, гнать от себя ощущение усталости, прикладывать усилия и думать, прежде всего. Не время расслабляться, сожалеть об утерянных возможностях. Наоборот, старайтесь работать над вопросами, озвучивайте свои желания и тогда, помощь и поддержка придут сами собой, а поиск покровительства начальства и высокопоставленных особ, даст результаты и принесет весомые плоды.

Львам нужно собраться с мыслями, отбросить все сомнения, скоординировать свои действия с окружающими и начать действовать. Не ждите, что все будут с вами согласны, скорее наоборот, вы столкнетесь с жесткой критикой и конкуренцией. Придется искать компромиссное решение и учитывать интересы большинства. В этом случае, лунный месяц, начавшийся 1 февраля, пройдет благополучно.

Скорпионы и Тельцы могут оказаться в стрессовой ситуации, столкнуться с препятствиями, особенно, в первые дни после Новолуния. Сложно решаются финансовые проблемы, однако, медленное, но уверенное движение вперед, настойчивость и проявление дипломатических способностей, приблизит вас к реализации желаемого. Или как минимум, вы сможете сохранить нейтральное положение, избежать худшего развития событий.

Козероги, Рыбы, Раки, Девы - вы почувствуете гармонию тела и духа. При этом, рассчитывайте только на себя, пользуйтесь своим жизненным опытом, решайте задачи тихо, без лишней суеты. Меньше слушайте то, о чем говорят по телевизору и средства массовой информации, чтобы не терять свой ресурс (прежде всего, интеллектуальный) и сохранять психическое равновесие. Старайтесь иметь запасной вариант на случай форс-мажорных обстоятельств. Все в ваших руках, не упустите свой шанс!

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