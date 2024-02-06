Новолуние в Водолее 10 февраля 2024 года: что нас ждет в это время

10 февраля – "резонансная дата". Это первое новолуние, когда Плутон находится в Водолее, что генерирует невероятные потоки творческой движущей энергии и задает тон на ближайшие 20 лет!

Новолуние в Водолее 10 февраля в 00:59 по киевскому времени и принесет непредсказуемые перемены. Образует соединение со звездой Кастра (лат. Castra, что означает "дневной переход, день пути"), ее положение 20°33′ Водолея. Эта звезда имеет характеристиками воинственного Марса и интеллектуального Меркурия. Каждому из нас потребуется разрешить какую-то личную проблему, персональную задачу и выбрать правильный вектор приложения усилий, определить свой собственный "курс". Идеальное время, чтобы проявить себя активнее и действовать быстрее, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

Водолей – фиксированный знак Зодиака, свободолюбивый и прогрессивный. Плутон и новолуние в этом знаке, как будто бы устремлены в будущее, навстречу новым свершениям и новому опыту. Середина февраля – благоприятное время для старта в любых жизненных сферах, особенного чего-то принципиально нового. Это период насыщенных информационных потоков, полет мысли станет более креативным и свободным.

Новолуние – это аспект соединения Солнца и Луны, ночное светило достаточно близко подходит к Земле и может вызвать сильные колебания земной коры, оказывая влияние на настроение людей.

Это новолуние станет началом китайского Нового года, символ которого Зеленый Деревянный Дракон. Год Дракона наступает каждые 12 лет и в этот период следует найти в себе силы к решительным действиям, а не просто созерцать происходящее вокруг. Необходимо самостоятельно увидеть благоприятные возможности для развития, которые предоставляет судьба.

Год Дракона, который продлится с 10 февраля 2024 до 28 января 2025. Для многих будет трудной, но необходимой школой, успешно выдержав которую, человек станет намного сильнее и успешнее. Успех в 2024 году во многом зависит от готовности отказаться от консервативных взглядов и старых убеждений, чтобы совершить прорыв к светлому будущему, объединяя вокруг себя людей.

Новолуние 10 февраля в напряженном аспекте с Ураном – управителем Водолея. Обладает активным и ярким потенциалом, призывает стремительно развиваться в выбранных областях, иначе этот напор энергии может разрушающе повлиять на человека и окружающее пространство, если не будет использовано конструктивно. Пассивность вредна в ближайшие дни после новолуния 10 февраля. Это отличное время для тех, кто стремится переделать массу работы в сжатые сроки.

Нумерология новолуния 10 февраля связана с единицей, началом. Символизирует переход на следующий уровень, новый этап. 10 – это наполненность и целостность, объем и значимость, переворачивает ход развития событий. А это приводит к необходимости после завершения определенного этапа двигаться дальше, начиная с самого начала – после единицы снова стоит ноль.

В день новолуния 10 февраля Меркурий и Юпитер в напряженном аспекте, что может стать причиной негативных событий. Поэтому возможны конфликтные ситуации, которые могут очень помешать, только что начавшимся процессам. Тревожные мысли, резкость в высказываниях, "раздувание из мухи слона", усугубляют любую ситуацию, препятствуют взаимодействию с другими людьми, осложняют поездки. 9 и 10 февраля – неблагоприятные дни для поиска сотрудничества с иностранцами, начала путешествия, эмиграции, обращения в консульства и другие официальные инстанции.

Концентрация напряженных аспектов планет в этот день может привести к неблагоприятным ситуациям и даже жертвам техногенного и природного характера, поэтому по возможности избегайте мест скопления народа. Лучше не планировать перелеты на этот день, поскольку многие рейсы будут отменяться или переноситься на другое время.

Новолуние 10 февраля благоприятно для самостоятельной интеллектуальной работы, планирования своего будущего, встреч с единомышленниками и друзьями. Время осознания фундаментальных вещей и необходимости принятия срочных мер. Будьте бдительнее, проявляйте внимательность к деталям. В этот день появятся предпосылки к нормализации отношений в разных сферах, но к решительным действиям лучше перейти 11-12 февраля.

С одной стороны, в этот день могут появиться внезапные препятствия или сюрпризы, возможны депрессивные состояния, недовольство собой. А с другой стороны, у каждого человека появится шанс смоделировать то пространство, те условия, которые максимально приблизят его к реализации цели. Пришло время отбросить все убеждения и воплотить мечты в реальность. Энергия Водолея подпитывает стремление к независимости и побуждает людей действовать в одиночку, если вокруг нет единомышленников.

Новолуние в Водолее благоприятно для общественной деятельности и всех, кто хочет объединить людей вокруг себя, создать сообщества, школу, запустить сайт или онлайн-проект. Только энергия новизны и нестандартность творческого подхода даст вашей идее зеленый свет. Это касается и рекламы, и будущей деятельности. Лучше всего обозначить свои желания и планы именно в новолуние.

Новолуние в Водолее принесет с собой ветер перемен всем знакам Зодиака, но больше всего, именно с положительной стороны, это новолуние прочувствуют Водолеи, Близнецы и Весы.

Главное на ближайшие две недели – налаживание отношений с людьми. Соблюдайте здоровый баланс – будьте доброжелательны, помогайте, но не позволяйте нарушать свои границы. Ваш энергетический потенциал достаточно высок и серьезные заболевания не страшны. Ослабление иммунитета возможно в конце месяца, после полнолуния 24 февраля, поэтому уже сейчас планируйте дела так, чтобы после февральского полнолуния сократить социальные контакты до минимума.

Тельцы, Львы и Скорпионы тяжело воспринимают мощную энергию новолуния 10 февраля. Придется принимать непопулярные решения, делать тяжелый выбор и от чего-то отказываться, чтобы добиться положительных изменений в жизни. Возможно давление со стороны, активизация недоброжелателей и явных врагов. Не поддавайтесь на провокации в новолуние и ближайшие дни до и после него. Подумайте о том, чего вы действительно хотите, и внесите необходимые изменения в цели. К чему бы вы ни стремились, через преодоление, все получится, поэтому не тормозите этот процесс, приступайте к делу и отбросьте прочь сомнения. Вырвитесь из своей повседневной рутины, которая затягивает!

Большинству людей новолуние 10 февраля принесет прекрасные возможности роста и развития. Динамика второй декады февраля способствует карьерным достижениям, самореализации. Но в личной жизни может быть все очень шатко, поскольку Водолей слишком свободолюбивый и независимый знак Зодиака, что часто является причиной проблем в любовной сфере.

Помните – красота мира в его разнообразии, и каждый человек – это отдельная Вселенная.

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