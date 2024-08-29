Новолуние во Деве 3 сентября 2024 года: что нас ждет в это время

Новолуние в Деве Дева призывает к порядку и дисциплине, которые так необходимы после ярких событий июля и августа. Энергия этого знака позволяет добиться успеха в профессиональной сфере, четко определить цели и планы, и продумать шаги для их реализации.

Произойдет первое новолуние осени 3 сентября в 04:55 (gmt+3) в знаке физического служения, обнуляя образовавшиеся тенденции в период ретроградного Меркурия. Также новолуние в Деве помогает освободиться от кармических привязок, которые принесли немало неприятностей в августе, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

В дни сентябрьского новолуния внешний фон благоприятный – Венера находится в Весах – это время изящества, грациозности и романтики. Транзит помогает подобрать нужный стиль в одежде, цвет волос, т.е. как-то улучшить и обновить свой образ. Новая Луна в Деве открывает благоприятный период для манипуляций с внешностью, оздоровительных и профилактических мероприятий, начала серьезного курса лечения.

Меркурий – управитель новолуния в Деве, перемещается по знаку Льва, высвечивая все в истинном свете, дает настоящую картину происходящего, раскрывает важную информацию. В это время многие люди осознают свои истинные желания, готовы выполнять общественно полезные работы, т.е. служить людям. В связи с профессиональными изменениями в жизни многих людей, с переосмыслением своих границ, будут меняться социальные роли и статусы.

С сферам знака Девы относится инженерное дело, медицина и ветеринария, клининг, служба в вооруженных силах, прикладное творчество, бухгалтерия, социальная работа и организация различных групп поддержки и гуманитарной помощи пострадавшим людям. Здесь нет излишней мишуры, все можно увидеть без прикрас, ценится естественность и строгость.

Новолуние в Деве поубавит пафос, вернет в земную реальность и вдохновит на добрые поступки. Влияние земного знака зодиака заставит нас прийти в себя после бурного лета и всерьез взяться за работу и учебу. Это новолуние идеально подходит для введения в жизнь полезных привычек, установки правильного режима дня и старта заветного пути, поэтому пользуйся этим трамплином! Обязательно выделите время для прогулок на свежем воздухе, интеллектуальных и развивающая мышление игр (шахматы, нарды).

Новолуние 3 сентября фокусирует внимание на повседневных задачах, побуждает к практическим действия, наработки новых навыков. Конечно, именно от воли конкретного человека зависит, сможешь ли он выполнить это эффективно и закрепить результат, но сделать первый шаг в этот период будет гораздо проще.

Новолуние в Деве предоставляет уникальный шанс для личностного роста и изменений. Важно сосредоточиться на одном-двух делах, ограничить поток ненужной информации, избегать ненужной суеты, сплетен и беспорядка. Поработайте над организацией своего пространства. В это время можно быстро понять истинное лицо людей, с которыми вы взаимодействуете, и сделать важные выводы о ваших отношениях.

Оппозиция новолуния с ретро Сатурном принесет определенные сдерживающие обстоятельства и ограничения, но они необходимы для поддержания порядка. Аспект создает ситуации, при которых нужно делать сложный выбор, выбивает из привычных рамок. Внешние обстоятельства укажут, какие области жизни и их границы требуют перестройки. Потребуют внутренних изменений, расстановки приоритетов.

С 3 по 5 сентября отличные дни для разрешения сложных жизненных ситуаций. Это дни силы, что дает возможность выдержать стресс и укрепить личные или социальные взаимоотношения. Благодаря взаимной заботе, поддержке, совместному созиданию, можно создать долгосрочные союзы по сотрудничеству с целью более эффективного противодействия общим вызовам, связанными с угрозами и кризисами.

Знаки стихии Земли – Тельцы, Девы и Козероги получают больше всего новых возможностей для нового профессионального витка и улучшения материального положения в новолуние 3 сентября. Это хорошее время для того, чтобы разобраться с прошлым, которое все еще наступает вам на пятки. Сейчас следует сосредоточиться на себе и прекратить токсичные отношения, бесперспективные деловые связи, чтобы освободить место для новых, более благополучных.

Представителя знака Рыбы непросто в период новолуния в Деве, поскольку это оппозиция к натальному Солнцу. Как бы вам не было сложно признать свои ошибки, стоит покопаться в себе, поработать со специалистами и избавиться от внутреннего тяжелого груза.

Близнецы и Стрельцы могут оказаться в ситуациях, при которых уверенность в себе и сила воли подвергнутся испытаниям. Спокойствие и благополучие в этот период зависит от способности или желания противостоять чужим требованиям. Возможно, Близнецы и Стрельцы решат поменять сферу деятельности или окажутся в ситуациях, которые заставят усомниться в будущем успехе нынешней работы.

Ракам и Скорпионам придется потрудиться, но результат будет хорошим, что благоприятно отразиться на материальной сфере. И, скорее всего, таким будет весь период растущей Луны, который начинается с момента новолуния.

Овны, Львы, Весы, Водолеи в меньшей степени почувствуют особенности новолуния в Деве, поскольку эти знаки «не видят» друг друга. Но общий фон таков, что энергии этого знака – педантизм, перфекционизм, исполнительность и аккуратность, которым не очень склонны следовать представители этих знаков Зодиака, будут присутствовать в окружающем пространстве. И, хочешь не хочешь, но придется с этим считаться.

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