Новолуние во Льве 16 августа 2023 года: что нас ждет в это время

Кармическое новолуние во Льве 16 августа в 12:38 по киевскому времени принесет некие испытания, которые нужно пройти, чтобы стать лучшей версией себя. Такой энергетический фон обусловлен негативной кармической точкой Луной вблизи новолуния, напоминая о том, что каждое следствие жизни имеет причину.

Новолуние 16 августа задает тон до полнолуния в Рыбах 31 августа. В этот период произойдет множество событий разного характера, которые заставят многих людей получить определенный опыт, путем прохождения кармических уроков. Если на жизненном пути постоянно возникает одна и та же ситуация и никак не решается, стоит задуматься об этом. Таким образом Вселенная посылает уроки, показывая какая сфера жизни требует коррекции, исправлений ошибок, проработки, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

Принципы работы кармы основываются на действии двух законов – причины и следствия. События прошлого влияют на настоящее и на будущее. Если человек систематически нарушает кармические законы, то он попадает в энергетическую воронку опустошающих негативных обстоятельств, таких как: сложности взаимоотношений с родителями и детьми, безденежье, одиночество, полное отсутствие личной жизни, различные препятствия и болезни, зависимости.

Вторая половина августа 2023 – очень ответственный период, энергетический потенциал которого способствует трансформации личности. В любой возникающей ситуации всегда будет присутствовать пространство для множества сценариев и вариантов развития. В зависимости от того, как человек отреагирует на обстоятельства, какие действия предпримет, он может либо выйти из водоворота повторяющихся событий, либо же еще сильнее завязнуть в кармическом болоте. У каждого человека свое предназначение, свои кармические долги, миссия и задачи. Индивидуальная консультация астролога поможет разобраться и получить ответы на самые волнующие вопросы, понять, почему же с вами происходит одна и та же ситуация и что делать для ее исправления.

Новолуние в фиксированном огненном знаке Льва 16 августа заставит обернуться назад, вспомнить былое, закостенелое. Начало нового лунного цикла дает прилив сил, но сделать шаг вперед к целям и мечтам можно только в том случае, если пришло осознание своих прошлых ошибок. Новолуние во Льве в соединении с Лилит (Черная Луна) вытащит на поверхность то, что люди предпочитают скрывать и не показывать другим. Не забывайте о том, что иногда события, которые вы видите, являются видимым следствием невидимых событий.

Напряженный аспект новолуния и Урана поднимет из подсознания то, что нужно искоренить, проработать, освободиться, вырасти духовно и стать мудрее. В ближайшее время для успешного развития необходимо найти баланс между традициями и инновациями, консерватизмом и прогрессом. Может всплыть тема личной самооценки, авторитета, отношений с любимым человеком или собственными детьми, риска, зависимости от азартных игр.

Продолжается период ретроградной Венеры, а новый цикл планеты начался 13 августа в знаке Льва. В середине августа обновляются системы баланса и ценностей, желания и приоритеты. Это астрологическое событие окажет сильное влияние на любовные взаимоотношения, имущественную и финансовую сферу, а также проявление себя в творческой деятельности. Новолуние вблизи точки начала нового цикла Венеры требует внимания ко всем областям влияния планеты, позволяет сделать качественную перезагрузку и, возможно путем трудного выбора и сложных решений, наконец-то внести определенность в свою жизнь.

Солнце – это сам принцип Жизни, образ Творца в каждом из нас, Дух, Сознание. В знаке Льва имеет статус управления, т.е. характеристики дневного светила здесь проявлены максимально. Новолуние – это аспект соединения Луны и Солнца, поэтому иньские, женские энергии в этом знаке подавлены сильным Солнцем. Инстинкт самосохранения работает слабо, поэтому нужно принять это во внимание и помнить о том, что «светя другим, сгораешь сам». Тем более сейчас по льву перемещается Черная Луна, которая «очерняет» Солнце и новолуние в этом знаке Зодиака. Во второй половине августа могут обостриться проблемы с сердечнососудистой системой, почками, щитовидной железой.

Наиболее сильное влияние новолуние 16 августа окажет на представителей фиксированного креста: Телец, Лев, Скорпион, Водолей. Это время эмоционального напряжения, необдуманных трат, ухудшения самочувствия. Обстоятельства напомнят о существовании кармы. Если необходимо принимать ответственное решение, посоветуйтесь с теми, кого вы любите и доверяете, и кто любит вас.

Тельцы будут вынуждены выйти из зоны комфорта, пошатнуть свои устои, ускорить темп жизни, заняться поиском истины. Не стоит сопротивляться переменам, время пришло. Вероятнее всего возрастут материальные потребности, поэтому придется пересмотреть свое положение на работе, внести коррективы в существующий бизнес, пересмотреть свои жизненные цели и социальные амбиции.

Львам могут устроить проверку на всех уровнях и спровоцировать всевозможные недоразумения, публичные скандалы. Стоит позаботиться о своей репутации, не делать и не говорить то, что может быть воспринято двусмысленно. Ухудшается ситуация в личных и деловых взаимоотношениях, приходится возвращаться к прошлому и решать неудобные вопросы. Также это время раскрытия тайн, выявление причин внутреннего дискомфорта, неожиданных инсайтов и прозрения.

Новолуние 16 августа повлияет на материальные ценности и самооценку Скорпионов. Кто-то из вашего окружения покажет вам свое истинное лицо, после чего все встанет на свои места, вероятнее всего, через боль и страдания. Время кризиса в личных взаимоотношениях, возможно даже предательство со стороны партнеров, потеря денег. Все, что касается места жительства, семьи, психического здоровья, выходит на первый план.

Водолеи должны быть максимально внимательными, осознанными и осторожными. Не стоит рисковать, не поддавайтесь на искушения и соблазны. Время тревог, беспричинных конфликтов, виновником которых являетесь вы сами. Отсутствие стабильности и определенности может подтолкнуть к необдуманным действиям. Желательно подождать несколько дней после новолуния и только потом, с новыми силами и светлой головой, делать выводы.

Овнам и Стрельцам может неожиданно представиться счастливый шанс. Если быстро среагируете, то велика вероятность полностью преобразить свою жизнь в лучшую сторону. Пробуждается дух авантюриста, игрока, лидерские качества усиливаются и это позволяет выйти на видимые позиции. Проявляйте активную жизненную позицию, занимайтесь профессиональной сферой, но при этом не теряйте связи с реальностью – один неверный шаг или слово и все может рухнуть без возможности восстановления.

Близнецы и Весы выступают в роли миротворца, социальная значимость возрастает. Однако это не приносит особого удовольствия, но с другом стороны, таким образом, вы развязываете какие-то кармические узлы. В основном обстоятельства складываются так несколько дней вблизи новолуния 16 августа, что получаете ничего для себя и все отдаете другим.

Для представителей знака Рак новолуние 16 августа окажется тяжелым, принесет неожиданные и не особо приятные сюрпризы. Поберегите свое психическое и физическое здоровье!

Девы, Козероги и Рыбы имеют возможность обходить острые углы в огромном многообразии событий, которое принесет «черно-лунное» новолуние 16 августа. Если же не поддавайтесь страхам и панике, решайте наболевшие вопросы и закрывайте кармические гештальты.

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