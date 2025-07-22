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Новолуние во Льве 24 июля 2025 года: что нас ждет в это время
Новолуние — это всегда новое намерение, новая история, которую Луна вместе с Солнцем сеют в темноте неба. Но в этот раз речь не о частной, интимной истории. Это символический импульс, затрагивающий не только личные судьбы, но и общественные, культурные и духовные пласты.
24 июля новолуние во Льве в 22:11 (gmt+3) в конфигурации «Трапеция», которая отражает коллективные энергии. Она состоит из гармоничных аспектов новолуния во Льве с ретро Сатурном и ретро Нептуном в Овне, Ураном в Близнецах и оппозиции с ретро Плутоном в Водолее. Мощный и необычайный микс всех высших планет создает особую атмосферу в день новолуния, причем влияние планет остается в течение всего лунного месяца, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).
Лев — знак сердца, творчества, самовыражения и внутреннего огня. Новолуние здесь, как приглашение заявить о себе, раскрыть таланты и взять на себя роль лидера, но не из эго, а из зрелой внутренней силы.
Однако это новолуние вписано в редкую конфигурацию «Трапеция», включающую все высшие планеты: Плутон, Нептун, Уран и социальную планету Сатурн. Это делает событие общечеловеческим по масштабу и трансформационным по сути.
Конфигурация «Трапеция» символизирует архитектура перемен. Астрологическая «Трапеция» — это фигура, образованная гармоничными аспектами (тригонами и секстилями) между планетами, с одной напряженной оппозицией. В данном случае:
Солнце и Луна во Льве — новолуние, центр конфигурации, источник намерения и энергии
Ретро Сатурн в Овне — дисциплина, зрелость, структурирование импульса
Ретро Нептун в Овне — коллективные мечты, идеалы, духовное пробуждение
Уран в Близнецах — прорыв, новые идеи, технологические скачки
Оппозиция с ретро Плутоном в Водолее — вызов власти, трансформация систем.
Эта конфигурация создает энергетический каркас, в котором напряжение Плутона уравновешивается поддержкой Сатурна, Нептуна и Урана. Это, как если бы коллективная воля к переменам получила одновременно и вызов, и инструменты для его преодоления.
Плутон в оппозиции к новой Луне во Льве вскрывает темы больших денег и земных ресурсов, манипуляций, скрытых структур власти. В ретро фазе он возвращает старые сценарии, требуя переосмысления.
Сатурн и Нептун в Овне — редкое сочетание зрелости и мечты в знаке действия. Это может проявиться как стремление к духовной реформе, новым формам лидерства, ответственности за идеалы.
Уран в Близнецах ускоряет информационные процессы, является катализатором революций в сфере коммуникаций, образования, технологий.
Солнце в аспекте соединения с Луной во Льве призывает к личной честности, творческому проявлению и лидерству, основанному на осознании собственной внутренней ценности и социальной значимости.
Все это создает вибрацию коллективного перезапуска: старые системы рушатся, но вместо хаоса появляется возможность построить новые, более честные, гибкие и вдохновляющие. Интуиция и реализм сочетаются с вызовом преобразования. Это почти как коллективное собрание всех высших планет, каждая из которых привносит свою «сверх-задачу» — и все фокусируется через знак Льва, знак сердца, воли, творчества, героизма, детской истины и царского достоинства.
Знак Льва — это сердце зодиакального круга, где Солнце в обители. Если Солнце во Льве — это король в своем дворце, сияющий, яркий, уверенный, то Луна в этом знаке — в гостях у Солнца. Астрологически Луна во Льве не имеет ни достоинства, ни поражения, но ее положение здесь эмоционально окрашено архетипом огня, воли и достоинства.
Луна характеризует наш внутренний мир, бессознательные реакции, привязанности, инстинкты, потребность в безопасности. В знаке Льва она окрашивается огненной стихией и солнечным архетипом, поэтому все, что должно быть скрыто, может стать видимым для всех. Это Луна актрисы, ребенка, королевы и романтика одновременно.
Люди с Луной во Льве чувствуют себя комфортно, когда ими восхищаются, когда их замечают, когда им позволяют быть значимыми и нужными. Узнать о положениях планет в натальной карте и их влиянии на жизненные процессы, можно на консультации у астролога.
Базовая потребность Луны во Льве — быть любимой и признанной, не на словах, а через внимание, жесты, одобрение. И в ближайший лунный месяц мы все этого хотим больше, чем обычно. Но в отличие от мягкой, уютной Луны в Тельце или заботливой Луны в Раке, здесь чувства гордые, яркие и драматичные. Соответственно, значительно увеличится количество конфликтов из-за чрезмерной эгоистичности.
Луна во Льве «на время одевает солнечную мантию». Это момент, когда эмоции становятся источником творческой силы, когда то, что мы чувствуем, начинает освещать то, кем мы хотим стать.
В период новолуния во Льве чувства и эмоции проявляется ярко и открыто. Иногда это выражается как потребность в драме, в театре отношений. Но на более глубоком уровне — это желание быть увиденной такой, какая она есть, в своей целостности, со всеми эмоциями — от восторга до боли.
С другой стороны, Луна во Льве — очень теплая, щедрая. Она любит всей душой, на полную мощность, умеет вдохновлять, поддерживать, быть искренне преданной. Но в обмен ждет не меньше — ей нужна эмоциональная отдача. Она не выносит игнорирования, холодности, обесценивания.
И, чтобы с максимальной пользой поработать с энергиями новолуния во Льве, нужно определить для себя кто вы — актер или зритель? Где вы — на сцене или в зрительном зале. Луна во Льве может быть уязвимой в своей гордости. Она не покажет, что ей больно, если это заденет ее достоинство.
Учитывайте то, что в ближайший лунный месяц людям сложнее просить о помощи, поскольку хочется быть нужным человеком, а не зависимым от других. Соответственно, многие склонны страдать молча, что очень травматично для психики.
Все, что будем начинать в лунный месяц, начавшийся с новолуния во Льве 24 июля, будет иметь долгосрочные последствия, особенно если действия рождаются из глубинной, честной потребности быть собой и делать вклад в мир.