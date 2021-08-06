Новолуние во Льве 8 августа 2021 года: время для романтики и семьи

Новолуние во Льве 8 августа 2021 года: время для романтики и семьи

Лев – это знак жизни, счастья, побед, творчества, любви, достатка. В этом знаке Зодиака произойдет новолуние 8 августа в 16:50 по киевскому времени.

Нумерологически восьмерка – это результат, вывод (8 число восьмого месяца - новолуние). В своем проявлении восьмерка, сделав вывод, трансформирует то, что уже развито достаточно и более в данном виде совершенствоваться не может, переводит один вид энергии в другой. В восьмерке олицетворены духовность и бесконечность, что объясняется самим образом этого числа. В горизонтальном виде число 8 становится значением бесконечности (лемниската), что и объясняет сакральное значение восьмерки, рассказывает астролог Марина Скади.

При новолунии во Льве 8 августа, Марс и Венера находятся в одном знаке Зодиака – в Деве, что очень символично. Ближайший Лунный месяц благоприятен для оформления официальных союзов. Новолуние 8 августа - отличный день для того, чтобы пересмотреть весь свой опыт в любви, взять всё самое ценное, понять ситуации с другой точки зрения.

Лев – фиксированный знак, в ближайший лунный месяц люди меньше будут склонны к переменам, больше - к стабильности и порядку. В это время женские и мужские энергии будут находиться в равновесии, это сближает партнеров с позиций взаимной выгоды, позволяет понять другого человека, осознать личную ответственность за все действия.

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Новолуние – это соединение Солнца и Луны во Льве, поможет найти всем свое место под Солнцем. Если вы зашли в тупик и не знаете, что делать дальше, придет осознание, вы сможете запустить процесс обновления и положительных трансформаций. Объединяясь, солнечный и лунный принципы заставляют всех нас задумываться о жизненном предназначении и духовной наполненности.

Управитель новолуния – Солнце, более того, происходит новолуние 8 августа в воскресенье – это день Солнца. Вселенная нам предоставляет мощные Солнечные энергии! Солнце дает силу самосознания, уверенность в себе, желание жить, любить, творить. Поскольку Луна символизирует мать, а Солнце – отца, то Новолуние, прекрасный день, чтобы объединиться с семьей, наладить отношения с детьми. Новолуние во Льве – это большой потенциал для веселья и вдохновения. Многим принесет необходимый вздох облегчения, заряд силы и оптимизма, положит начало новому циклу роста и обеспечит энергетическую перезагрузку.

Позитивный настрой и концентрация на самой заветной цели, помогут приблизиться к своей цели вплотную. Проведите этот день на публике, одиноким людям может улыбнуться удача - в этот день больше всего шансов завести романтические отношения. Хороший день для торжества, проведения вечеринки, званого ужина, романтических свиданий. Энергии новолуния 8 августа, особенно сильны в первые две недели лунного месяца (до Полнолуния 22 августа).

Влияние новолуния на представителей знаков Зодиака

Овнам принесет новые возможности: ближайшие две недели будьте как можно активнее в общественных и социальных делах. Хорошее время для рекламы, начала новых проектов, проявления лидерских качеств, определения своей роли в партнерских и личных взаимоотношениях.

Тельцы могут столкнуться с препятствиями, но их можно с успехом преодолеть, если найти совершенно новый подход к делам и методам работы. Это новолуние активизирует ваш творческий потенциал, обстоятельства сложатся благоприятно, если вы откажетесь от привычного и удобного, но устаревшего.

Близнецы получают неожиданные бонусы Вселенной, главное, не медлить и использовать все шансы и возможности, даже если на первый взгляд они кажутся вам непрактичными. В ближайшие две недели легче наладить старые контакты и завязать новые добрые и полезные отношения.

Раки привлекают окружающих к своему внутреннему миру и вовлекают их в сферу своих переживаний. новолуние во Льве наделяет вас смелостью, помогает сделать первый шаг навстречу партнерам, высвечивает ваши самые сильные стороны и лучшие качества характера.

Львов ожидает огромное количество приятных эмоций и впечатлений. Интересные встречи, новые знакомства, стремление к сотрудничеству способствуют реализации целей. Происходящие ситуации помогают раскрыть свой внутренний мир, проявить свои таланты. Вы сможете привлечь внимание желанного человека, завоевать симпатии.

Девам никто не помогает, но никто и не мешает – у вас появляется свобода выбора, вы сможете действовать по собственному усмотрению и улучшать качество своей жизни. В ближайшие две недели вы сможете решить наиболее актуальные вопросы.

Весы получают вознаграждение за ранее проделанную работу, а также новые ресурсы в виде связей и партнерских взаимоотношений. Проявляйте инициативу, прикладывайте максимум усилий в направлении реализации целей, и вы сможете достичь успеха.

Скорпионы сохранят устойчивое положение в профессиональной сфере, в финансовых делах, если примут вызов, открыто заявят о своих интересах. Причем, можно ожидать сопротивления со стороны окружающих. Ваша задача правильно обосновать свои намерения, предоставить факты, подтверждение целесообразности и пользы для всех участников отношений.

В жизни Стрельцов произойдут счастливые события в ближайшие две недели, а если правильно запустите энергии новолуния во Льве, то и в течение всего лунного месяца. Радуйтесь, избегайте всего, что может испортить настроение, любите, танцуйте, творите – это активизирует энергии новолуния 8 августа с максимальной пользой для вас.

Козерогам новолуние 8 августа откроет новые возможности в карьере, бизнесе, деловом партнерстве. Главное, понять эти шансы, поверить в лучшее и смело сделать решительный шаг. Если вы в отпуске, то ближайшие две недели окажутся для вас нейтральными, без ярких событий.

Водолеи встанут перед выбором – весь лунный месяц достаточно сложный, но это не значит, что нужно отказываться от борьбы за свое счастье. Компромисс, принятие точки зрения, потребностей окружающих людей, помогут удержаться на плаву, подготовить плацдарм для дальнейших успехов.

Представители знака Рыбы должны постараться проявить себя с лучшей стороны. Нельзя допускать слабости, разочарований. Оптимистичный настрой привлечет внимание нужных людей, получите новые ресурсы для развития.

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