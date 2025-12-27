Новые возможности и поддержка Вселенной: шесть знаков, которым повезет в январе 2026 года

Шесть знаков, которым повезет в январе 2026 года

Январь раскрывается неравномерно, словно волна, которая сначала поднимает одну часть Зодиака, а затем мягко переносит поток благополучия к другой, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

Телец, Дева, Козерог

Первые две декады месяца принадлежат земной стихии — Тельцам, Девам и Козерогам, подчеркивает их природные качества: терпение, практичность, умение доводить начатое до конца. Их энергия в это время резонирует с космическим ритмом особенно точно.

Усилия Тельцов, Дев и Козерогов получают ощутимую поддержку, а обстоятельства складываются так, будто мир помогает им продвигаться вперёд, а нужные возможности приходят вовремя. Они чувствуют, что почва под ногами надёжна, а вложенный труд начинает приносить реальные плоды.

Земные знаки получают шанс укрепить свои позиции, завершить важные этапы, заложить фундамент будущих достижений. Их усилия не проходят незамеченными: всё, что они делают, начинает приносить отдачу быстрее и ощутимее, чем обычно.

В отношениях земные знаки ощущают тепло и поддержку: партнёры становятся внимательнее, разговоры — глубже, а совместные планы — реальнее. В любви становится больше взаимности.

В финансах открываются возможности, которые раньше казались недоступными или слишком отдалёнными. Январь приносит ясность и умение принимать продуманные решения, видеть перспективу и выбирать то, что действительно приносит результат.

В работе и карьере появляются задачи, ведущие к росту, или предложения, открывающие двери в более перспективное будущее. Это время развития, признания, укрепления позиций и достижения целей, к которым представители земной стихии шли долго и настойчиво.

ТЕЛЕЦ

Деньги приходят вовремя, появляется дополнительный доход, работа движется вперёд, отношения становятся надёжнее. Вы чувствуете, что стоите на твёрдой почве, и это ощущение даёт смелость планировать крупные шаги.

Третья декада приносит смену ритма: фокус смещается на новые идеи, обучение, связи, проекты, но фундамент, заложенный в начале месяца, остаётся прочным.

ДЕВА

Для Дев январь начинается с удивительной ясности и структурирования процессов. Вы видите, что работает, а что пора отпустить. Вы в ресурсном состоянии — ваши усилия замечают, ваши идеи слышат, ваши решения оказываются точными.

В третьей декаде энергия становится более подвижной: появляются новые направления, интересные предложения, неожиданные контакты. Это время, когда стоит позволить себе больше гибкости и открытости.

КОЗЕРОГ

Козероги — главные фавориты первых двух декад. Люди идут навстречу, проекты двигаются, решения принимаются легко. Это период, когда можно брать на себя больше ответственности — и получать за это достойную награду.

В третьей декаде фокус смещается в материальную сферу, ресурсы, новые источники дохода. Успех зависит от действий, предпринятых в первых двух декадах месяца.

Близнецы, Весы, Водолей

Третья декада января работает на Близнецов, Весов и Водолеев. Пространство вокруг них оживает. Для этих знаков Зодиака открываются новые направления, идеи и связи. Появляется лёгкость в решениях, вдохновение в отношениях, неожиданные шансы в работе и финансах.

События ускоряются, люди проявляют интерес, появляются предложения, которые требуют гибкости и смелости. Воздушные знаки чувствуют, что мир начинает откликаться на их инициативу, на их мысль, на их способность видеть нестандартные решения. Это время, когда важно не ждать, а действовать — и тогда удача будет рядом.

Третья декада января для воздушных знаков –время, когда их природные качества становятся ключом к успеху: гибкость, скорость мышления, умение видеть перспективу, способность соединять людей и идеи. Каждый знак получает то, что ему нужно именно сейчас, чтобы двигаться дальше, расти, раскрывать свой потенциал и входить в новый год с ощущением внутренней силы и ясного направления.

Всё, что раньше казалось туманным или неопределённым, начинает выстраиваться в ясную линию. Они чувствуют, что могут больше, чем думали, и что мир готов поддержать их в этом движении.

В отношения приходит свежий ветер — желание говорить, делиться, строить что‑то новое. В любви воздушные знаки получают больше лёгкости и взаимопонимания.

В финансах открываются возможности, связанные с технологиями, коммуникациями, творческими проектами, социальными связями. Появляются идеи, которые могут изменить финансовую траекторию на весь год.

В карьере — шанс проявить себя, выйти на новый уровень, показать свои идеи тем, кто готов их услышать.

ВОДОЛЕЙ

Для Водолеев январь раскрывается постепенно, но к третьей декаде превращается в настоящий стартовый трамплин. Солнце, Марс, Меркурий, Венера и Плутон в вашем знаке создают мощный поток обновления.

В этот период появляется больше лёгкости и взаимного интереса в сфере личных и деловых взаимоотношений, что создаёт ощущение естественного притяжения и открывает пространство для новых эмоций. Знания, коммуникации и технологии становятся источником дохода, позволяя использовать свои навыки максимально эффективно. Всё это складывается в единый поток, в котором важно не откладывать инициативу — именно действие становится тем фактором, который притягивает удачу ближе.

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецы входят в третью декаду января с ощущением, что мир наконец-то начинает отвечать на их инициативу. Появляются новые контакты, предложения, идеи, которые требуют быстроты и гибкости — и это именно ваша стихия.

Вы чувствуете прилив сил, идей, вдохновения. Появляются новые возможности в работе, неожиданные предложения, интересные люди. Это время, когда можно менять стратегию, пробовать новое, выходить на другой уровень.

ВЕСЫ

Для Весов третья декада января приносит движение, вдохновение и новые перспективы. Вы чувствуете, что пространство вокруг становится более живым: люди проявляют интерес, появляются новые проекты, усиливается творческий поток.

Это время, когда ваши природные качества — дипломатичность, эстетика, умение видеть баланс — становятся ключом к успеху. Каждый представитель знака весы получает своё — в нужный момент и в нужной форме.