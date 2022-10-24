Новым премьер-министром Великобритании стал Риши Сунак: что ждет Украину и мир

Новый премьер-министр Великобритании, Риши Сунак, получил свой пост без борьбы и голосований, что само по себе является удивительным и редким случаем.

К тому же он является самым молодым человеком, который занимает этот пост за всю историю Великобритании – Сунаку 42 года, да и его индусское происхождения нельзя назвать традиционным для этого – ключевого для страны – поста.

Но всех сейчас волнует один вопрос: как отразится деятельность Риши Сунака на обстановке в мире в целом и Украине – в частности. Об этом рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

Приход к власти в судьбоносное время

Риши Сунак пришел к власти в очень интересное – можно сказать, судьбоносное – в астрологическом смысле время.

Во-первых, первый день его пребывания на посту премьер-министра совпал с солнечным затмением, а это всегда очень важный момент – особенно с расчетом на перспективу. Все, что происходит в такое время, имеет длительные последствия, поэтому можно сделать вывод: деятельность Сунака по посту премьер-министра окажет влияние на жизнь страны – а возможно, и мира – на годы вперед.

Во-вторых, это произошло во время оппозиции Урана к натальному Урану, что говорит о новаторских предложениях, которые будет вносить на обсуждение – с последующим применением, и идеях, которые еще вчера казались невозможными в плане реализации. Велика вероятность того, что эти меры окажутся непопулярными, недаром Сунака уже назвали "анти-Робин Гудом", который отнимает деньги у бедных и отдает их богатым. Однако шоковая терапия – мощное оружие, которое зачастую позволяет добиться впечатляющих положительных результатов.

В-третьих, наиболее благоприятный период для Сунака-премьера наступит в мае 2023 года, когда Юпитер войдет в знак Тельца: там его Солнце будет создавать поддерживающий трин к его же натальному Юпитеру в Деве. Кстати, это не первый случай, когда в гороскопе премьер-министра Великобритании Юпитер находится в знаке Девы – там же он находился и у Терезы Мэй.

Риши Сунак / Фото: Associated Press

Гороскоп человека, призванного решать мировые проблемы

Рассматривая собственный гороскоп Риши Сунака, нельзя не заметить, что он более чем впечатляющий. Прежде всего в нем имеет место гексагон – шестиугольник – из планет, что говорит о защите и мощной поддержке небес. Большое количество находящихся там бисекстилей – позитивных конфигураций аспектов – характеризует как человека, любящего учиться и постоянно приобретающего новые знания, гибкого в принятии решений, но при этом обладающего импульсивным характером и повышенной эмоциональностью.

Риши Сунак появился на свет под знаком Тельца, по которому сейчас проходит Уран, являющийся одним из показателей власти. К тому же небесная ось Телец-Скорпион, на которой находятся лунные узлы, сейчас находится в центре внимания событий на планете. Тельцы и Скорпионы, причастные к этой оси, сейчас решают проблемы мирового сообщества: к слову сказать, президент США Джо Байден и король Великобритании Чарльз III по гороскопу являются Скорпионами.

Риши Сунак / Фото: Associated Press

Риши Сунак и Украина

Жителей Украины, где бы они в данный момент ни находились, интересует вопрос о том, как политика нового британского премьер-министра отразится на российско-украинской войне.

Прежде всего необходимо обратить внимание на то, что в космограмме Сунака есть оппозиция Солнца к асценденту Путина, а его натальная Луна в Овне находится в оппозиции к Солнцу Путина. Это говорит о том, что новый британский премьер-министр, в отличие от Трампа, не считает российского тирана авторитетом и не испытывает к нему ни малейшей симпатии. Подтверждением этих слов является его призыв к мировым лидерам не допускать кремлевского диктатора на встречи G20, который он сделал еще во время борьбы за премьерское кресло с Лиз Трасс.

Что до Украины, то в мае следующего года – с вхождением Юпитера в знак Тельца, который является покровителем нашей страны, она будет получать серьезную поддержку небес. К тому же гороскоп Риши позитивно резонирует с гороскопом Украины – его натальный Юпитер находится в соединении с Солнцем нашей страны, находящемся в знаке Девы – по мнению астрологов, этот парень Украину не подведет.

Мила Королева

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