Новый цикл Меркурия с 1 августа 2025 года: что это принесет всем знакам Зодиака

Новый цикл Меркурия с 1 августа / © Credits

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1 августа в 02:41 (gmt+3) в 10⁰ Льва, начинается новый цикл Меркурия, активизируя определенные области жизни представителей всех знаков Зодиака на ближайшие 4 месяца. Этот новый меркурианский цикл, словно приглашение проявить себя с огоньком, говорить уверенно, мыслить креативно. Он дает каждому знаку возможность выразить идеи и принять смелые решения, подталкивает к блестящим речам, харизматичной коммуникации, драматичным признаниям и смелым мыслям, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

Овен — 5 дом (творчество, любовь, дети). Время блистать, играть, творить

Меркурий зажигает творческое мышление, желание играть, флиртовать, писать, выражать себя артистично. Идеи рождаются легко и ярко.

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Активизируются темы флирта, творчества, общения с детьми, повышается интерес к романтике.

Прекрасное время для создания медиа-контента, написания текстов, работы с детьми, запуска креативных проектов, выражения себя через искусство.

Возможны романтические разговоры, обсуждение творческих проектов, признания и уверенное проявление чувств через слово.

Телец — 4 дом (дом, семья, род). Разговоры о семье, роде, доме

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Возможны важные диалоги с близкими. Также — идеи, связанные с домашним бизнесом.

Мысли обращены к семейным делам, дому, корням. Может появиться желание говорить с родителями, наводить порядок в семейных делах.

Хорошо заняться семейной историей, ремонтом, перепиской с родственниками. Возможны внутренние инсайты о происхождении и эмоциональных корнях.

Коммуникация в семье становится ключевой: стоит избегать драматизма и выражать тепло.

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Внимание уходит в родовые темы, семейные разговоры, размышления о доме. Благоприятно обсуждать переезды, недвижимость, отношения с родителями.

Близнецы — 3 дом (мышление, коммуникация, обучение). Ииформация, движение, контакты

Меркурий активирует вашу интеллектуальную сферу, помогает запуску блога или проекта. Это может быть и начало дел с родственниками, соседями, переговорами.

Это ваш дом! Меркурий усиливает жажду знаний, общения, поездок. Слова становятся сильным инструментом влияния.

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Возможны интересные обсуждения, журналистская активность, короткие курсы повышения квалификации.

Ваши ментальные процессы будут на пике: общение, обучение, поездки, контент, тексты — все движется вперед!

Прекрасный период для публикаций, презентаций, переговоров, развития блога или соцсетей.

Рак — 2 дом (деньги, ценности, самооценка). Идеи для прибыли, финансовая уверенность

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Новый цикл Меркурия приносит бизнес-идеи, разговоры о деньгах, осознание собственной ценности.

Появляется желание анализировать и обсуждать тему доходов, осваивать новые финансовые инструменты.

Мышление сосредоточено на деньгах, движимом и недвижимом имуществе, самооценке. Могут прийти идеи по монетизации навыков, развитию собственного бренда.

Будет полезно поразмышлять: «Во что я вкладываю свою энергию и как это отражается на моей самоценности?»

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Хорошее время для финансового планирования и любых действий, направленных на повышение материального благосостояния.

Лев — 1 дом (личность, самовыражение, имидж). Сила мысли, заявление о себе

Ваши слова, идеи и решения обретают особую силу. Это момент личного переосмысления, интеллектуального обновления. Вы можете стать вдохновителем, спикером, лидером.

Новый цикл запускает мощное обновление личных целей, мышления, имиджа. Это период «распаковки» вашей личности.

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Самовыражение выходит на первый план — хочется говорить ярко, вдохновлять, вести.

Прекрасный период для презентации важного проекта, работы с речью, биографией. Покажите миру, кто вы! Уверенность, яркость и идейность — ваш инструмент влияния.

Отличное время для проявления лидерских качеств, ваши слова попадают точно в цель.

Дева — 12 дом (подсознание, одиночество, тайны). Тихие идеи, интуитивные прозрения

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Это время тишины, отдыха от социального шума, духовного роста. Мысли уходят в глубину. Важно работать с подсознанием, записями снов, интуицией.

Может проявиться желание уединиться, писать дневники, заниматься медитацией и психотерапией, делать расстановки.

Хороший период для практики осознанности, погружения и изучения скрытых аспектов разума.

Это период интуитивных инсайтов, раскрытия тайн, активизации теневой стороны жизни.

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На смену логическому мышлению приходит творческое, образное — важно, кому, что и когда вы говорите.

Весы — 11 дом (друзья, сообщества, мечты). Командные идеи, видение будущего

Вы видите перспективу и вдохновляете других, что поможет стать лидером сообщества.

Возникает стремление к обсуждению планов, мечт, работы с группами. Вы становитесь мыслителем коллектива.

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Благоприятно заниматься соцсетями, коллективными проектами, внедрением инноваций. Также участвовать в конференциях, осваивать современные профессии, проявлять активность в медиа.

Отличное время для генерации стратегий, социальных инициатив.

Вы можете стать вдохновляющим лидером в команде, особенно через идеи и убеждение.

Скорпион — 10 дом (карьера, цель, репутация). Слова влияют на социальный статус

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Вы входите в период, когда ваш голос может формировать общественные настроения.

Меркурий акцентирует профессиональные разговоры, репутацию, позиционирование.

Коммуникация фокусируется на карьере, целях и профессиональном имидже. Будут успешны презентации, собеседования.

Период подходит для стратегического планирования, обсуждения целей, публичных заявлений.

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Возможны собеседования, публичные выступления, обсуждение стратегии.

Хорошо строить карьеру через слово — ораторские навыки на высоте!

Стрелец — 9 дом (философия, путешествия, обучение). Миссия, знание, дальние горизонты

Это время удачи в начинаниях, больших идей и широкой перспективы.

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Время мыслить широко: обучение, преподавание, публикации, философские споры. Знания и принципы становятся основой действий.

Мысли расширяются до масштабов философии, международных тем, путешествий и обучения.

Отличное время для публикации, преподавания, оформления документов.

Возможны обсуждения юридических, образовательных тем, работа с международными структурами.

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Вдохновение приходит из путешествий, книг, общения с людьми из другой культуры.

Козерог — 8 дом (трансформация, финансы, интимность). Глубина мышления, сила трансформации

Работа с ресурсами других людей принесет хорошие результаты.

В фокусе — глубокие темы: психологические процессы, ресурсы, наследство, интимные отношения, вопросы жизни и смерти.

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Возможны обсуждения наследства, инвестиций, эмоциональных блоков.

Период подходит для терапии, глубоких бесед, магических практик.

Хорошо обсуждать кредиты, инвестиции, начинать исследования.

Приходят важные инсайты через «слова на грани» — откровенные разговоры с партнером.

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Водолей — 7 дом (партнерство, контракты, отношения). Партнерские диалоги, контракты, равенство

Возможны новые деловые союзы, вопросы браки или развода, а также публичные выступления, юридические консультации. Важно слушать и выражать позицию ясно.

Обсуждения в сфере отношений, договоров, союзов выходят на первый план. Слово становится основой взаимодействия.

Важно улучшать партнерские взаимоотношения и сотрудничество, оформлять контракты, вести переговоры. Все требует яркой речи и честного диалога.

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Возможно привлечение публичных или деловых партнеров через харизму и уверенность.

Признания, юридические обсуждения, презентация совместных проектов, будут весьма эффективны.

Рыбы — 6 дом (работа, здоровье, повседневность). Упорядочивание жизни, речи и дел

Вы можете организовать рабочие процессы, навести порядок в документах, делах, здоровье. На первый план выходит новый распорядок дня.

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Меркурий активирует рабочие процессы, повседневные заботы и внимание к здоровью.

Хорошо заняться расписанием, коммуникацией с коллегами, оформлением задач.

Возможны позитивные перемены в рабочих структурах или подходах к заботе о теле.

Внимание к рабочим процессам, повседневности, здоровью.

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Отличный период для настройки режима, общения с коллегами, развития в сфере сервиса.

Рациональность и организация помогают продвигаться.