Ноябрь 2026: благоприятный месяц для Раков, Скорпионов и Рыб

Благоприятный месяц для Раков, Скорпионов и Рыб / © Credits

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Главная причина в том, что Солнце почти весь месяц находится в Скорпионе (до 22 ноября), а это знак водной стихии. Тяжёлый и глубокий фон, который многих выматывает, для Рака, Скорпиона и Рыб привычная среда, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

Вторая причина: гармоничные аспекты. Рак и Рыбы стоят в тригоне (дружеском аспекте) к Солнцу в Скорпионе, а Скорпион сам находится в «своём» знаке. Конфигурация Марса, Юпитера и узла во Льве вторую половину ноября бьёт по фиксированным знакам, а водные знаки остаются в стороне.

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Третья причина: хорошие аспекты месяца. Секстили Венеры и Юпитера (3 и 28 ноября), секстиль Солнца и Плутона (25 ноября), тригон Солнца и Нептуна (23 ноября), тригон Солнца и Сатурна (30 ноября) и тригон Плутона и Урана во второй половине месяца работают на тех, кто чувствует тонко и умеет ждать.

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И наконец, ноябрь заканчивается совсем иначе, чем начинается. Для водных знаков вторая половина месяца особенно удачна.

Рак

Характер месяца. Время, когда эмоциональная глубина становится вашей силой. Вы лучше других понимаете, что нужно оставить в прошлом, и спокойнее переносите напряжение вокруг.

Отношения и семья. Венера ретроградна до 16 ноября, поэтому в первой половине месяца возможны возвращения: старые знакомые, разговоры, чувства, которые казались закрытыми. Не торопитесь с решениями. 10 ноября лучший день для спокойного, конкретного разговора с любимым человеком. С 17 ноября, когда Венера идёт прямо, отношения становятся ясными и тёплыми. 28 ноября секстиль Венеры и Юпитера приносит приятные результаты того, что началось ещё в августе.

Работа и карьера. До 14 ноября готовьте: пишите черновики писем, предложений, планы, а отправляйте позже, перечитав свежим взглядом. После 14 ноября (Меркурий директный) всё накопленное можно запускать и подписывать. Вторая половина месяца хороша для смены работы и партнёрств: тригон Плутона и Урана поддерживает выгодные перемены.

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Деньги. Спокойный месяц, если не спешить. До 17 ноября откладывайте крупные покупки. С 25 ноября (секстиль Солнца и Плутона) хорошо принимать финансовые решения. В конце ноября Марс в Деве помогает навести порядок в расходах/доходах и документах.

Здоровье. Отдых, вода, баня и бассейн, особенно 23 ноября. Лёгкая нагрузка и хороший сон. Отключайте уведомления на несколько часов, чтобы разгрузить нервную систему.

Лучшие даты. 10, 23, 25 и 28 ноября.

Скорпион

Характер месяца. Ваш сезон: Солнце в вашем знаке до 22 ноября, и 9 ноября новолуние в 17° Скорпиона. Это время силы, ясности и внутренней перезагрузки. Скорпион не любит полумер, и ноябрь даёт возможность наконец поставить точку.

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Отношения и семья. 10 ноября самый удобный день для сложных разговоров: хватает энергии, резких слов не будет. Говорите конкретно, без намёков: фраза «мне нужно вот это, к такому-то числу» сработает лучше любых эмоций. В середине ноября станет ясно, что для вас по-настоящему ценно, и выбор, сделанный осознанно, получит долгую поддержку. С 17 ноября можно начинать или завершать отношения.

Работа и карьера. 4 ноября начинается новый цикл Меркурия именно в вашем знаке (13° Скорпиона, «королевский градус»). Это особенный момент для слов, договоров, учёбы и поездок. Пока Меркурий ретроградный, готовьтесь к новому этапу. С 14 ноября запускайте, подписывайте, отправляйте. 13 ноября Меркурий стационарен в 6° Скорпиона: всё сделанное аккуратно закрепится и попадёт точно в цель.

Деньги. Хорошее время избавиться от лишнего: подписок, долгов, ненужных трат. 9 ноября разберите документы, почту, телефон. С 17 ноября можно поднять цену на свои услуги, сменить банк или купить то, что давно хотелось. Такой старт задаёт тон на следующий год.

Здоровье. Детокс, баня, сауна, плавание. Вторую половину месяца используйте для восстановления: после 22 ноября нагрузка спадает заметно.

Лучшие даты. 4, 9, 10, 13, 17 и 25 ноября.

Рыбы

Характер месяца. Мягкий, творческий и интуитивный период. Нептун, ваш управитель, поддерживает вас особенно: 23 ноября тригон Солнца и Нептуна даёт день, созданный для вас.

Отношения и семья. Ретроградная Венера в первой половине месяца заставляет пересмотреть, чего вы действительно хотите. Составьте список желаний 12-16 ноября: что хочется приобрести, как и с кем вы хотите жить. С 17 ноября чувства проясняются. 28 ноября секстиль Венеры и Юпитера приносит приятное продолжение августовских знакомств и разговоров.

Работа и карьера. Для вас лучшее время начинается с 22 ноября, когда Солнце входит в Стрельца: хочется смотреть дальше привычных границ, строить планы на следующий год, и появляются неожиданные возможности. Тригон Плутона и Урана поддерживает перемены: смену профессии, переезд, уход из надоевших проектов.

Деньги. Осторожность до 17 ноября, затем выбор. Разберитесь с расходами в третьей декаде ноября, когда Марс в Деве (знаке напротив вашего) призывает к порядку и точности. Это время заложит надёжную опору на конец года.

Здоровье. Творчество, музыка, вода, фильмы, бассейн, баня, хороший сон. Если давно хотели что-то нарисовать, написать или сочинить, 23 ноября самое подходящее время. 30 ноября Солнце в тригоне с Сатурном: спокойное, устойчивое завершение месяца.

Лучшие даты. 12 — 16, 23, 25 и 28 ноября.

Важно! С 12 по 19 ноября остаются напряжёнными днями для всех трех знаков стихии Воды (хотя и в меньшей степени), а также для других знаков Зодиака: тревожные новости, жёсткая риторика, раздражение. Даже благоприятным знакам лучше не вступать в споры, не обсуждать политику с теми, кто не умеет слушать, и отдавать лишнюю энергию спорту или прогулке.

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