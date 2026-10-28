Ноябрь 2026: напряженный месяц для Льва, Тельца и Водолея

Напряженный месяц для Льва, Тельца и Водолея / © Associated Press

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Марс отвечает за конфликты, решительные действия и агрессию. Юпитер усиливает всё, к чему прикасается: и амбиции, и их последствия. Небольшой инцидент может вырасти в большой, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

Нисходящий Лунный узел указывает на старые долги, давние обиды и тупики из прошлого.

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Лев — знак власти, лидеров и громких заявлений, но в ноябре как будто бы находится в клетке. Противоположный знак — Водолей, принимающий удар всего фиксированного креста, поскольку Восходящий Лунный узел и Плутон перемещается по этому знаку.

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Скорпион связан с деньгами, ресурсами, тайными договорённостями и силовыми играми, но в этом знаке поддерживающие планеты — Меркурий, венера и Солнце. Поэтому представителям этого знака ничего плохого не грозит.

Телец попадает в эту же картину по геометрии: он стоит в квадрате ко Льву и Водолею (знаки фиксированного креста), поэтому лобовой удар приходится по всем трём знакам сразу.

К этому добавляются 18 и 19 ноября: Солнце в напряжённом аспекте с Марсом в оси фиксированных знаков, поэтому агрессивный фон может держаться продолжительное время.

Кроме того, весь первый период месяца идут ретроградные Меркурий (до 13 ноября) и Венера (до 16 ноября): всё, что делалось наспех, возвращается. Для фиксированных знаков, которые не любят отступать и менять решение, это особенно чувствительно.

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Лев

Конфигурация Марса, Юпитера и Нисходящего узла находится в вашем знаке. Это самый сильный удар из трёх, потому что напряжение приходит не снаружи, а изнутри: вы сами становитесь источником конфликта.

Характер месяца: желание доказать, настоять и победить. Юпитер раздувает амбиции и самооценку, Марс добавляет резкости, узел поднимает старые обиды.

Отношения и семья. Высокий риск ссор на ровном месте, особенно с 12 по 19 ноября. Старые претензии всплывают с новой силой. Говорите короткими фразами, без «ты всегда» и «ты никогда». Разговоры о политике ведите только с теми, кто согласен или умеет слушать. Сложные разговоры с любимым человеком удобнее всего вести 10 ноября, пока фон спокойнее.

Работа и карьера. Соблазн давить на коллег, ставить ультиматумы, выступать с громкими заявлениями. Всё сказанное будет усилено Юпитером и вернётся последствиями. Важные переговоры и увольнения во второй декаде ноября лучше не планировать. Подписывайте документы после 14 ноября, когда Меркурий станет директный.

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Деньги. Риск импульсивных трат и «широких жестов» для демонстрации статуса. С ретроградной Венерой до 16 ноября крупные покупки и вложения откладывайте. К 28 ноября ситуация выравнивается.

Здоровье. Перегрузка, давление, нервное напряжение, риск травм и порезов из-за транзита Марса. Лишнюю энергию направляйте в тренировку, быструю прогулку, уборку.

Что делать: не реагировать сразу, перечитывать написанное перед отправкой, использовать 13 ноября (стационарный Меркурий) для проверки деталей.

Телец

Напряжение приходит от соседних знаков и давит на вас как на «жёсткий» знак. Телец не любит перемен и спешки, а ноябрь именно это и приносит. Плюс в середине месяца ретроградная Венера, ваш управитель, готовится к развороту, поэтому вы особенно чувствительны к ретроградному периоду.

Характер месяца: ощущение, что земля уходит из-под ног, упрямство и застревание на позиции, стресс от чужих решений.

Отношения и семья. Венера ваш управитель и ретроградна до 16 ноября, поэтому чувства, ценности и отношения пересматриваются. Возможно возвращение прошлого: бывшие партнёры, старые обиды, знакомые из августа (секстиль Венеры и Юпитера 3 ноября). Не принимайте окончательных решений до 17 ноября.

Работа и карьера. Напряжение с руководителями и «сильными» людьми, давление, ультиматумы. Лучший подход: тихо выполнять работу, не вступать в силовые игры и всё документировать.

Деньги. Это ваша главная тема. Ретроградная Венера плюс «денежный» Скорпион с Солнцем: риск спорных расходов, неудачных покупок, пересмотра договоров. До 17 ноября ничего крупного не покупайте, не меняйте банк, не поднимайте цены. Со второй половины месяца, после выхода Венеры в директное движение, можно действовать.

Здоровье. Горло, шея, перегруженная нервная система, застой и отёки. Помогают вода, баня, массаж, хороший сон. Особенно 23 ноября (мягкий день, тригон Солнца и Нептуна).

Что делать: не упираться из принципа. Для вас лучшее время месяца начинается 22 ноября, когда Луна в вашем знаке.

Водолей

Вы под двойным давлением. Марс, Юпитер и узел во Льве стоят прямо напротив вас, а Солнце в Скорпионе образует с вашим знаком квадрат. Конфликты приходят от других людей: партнёров, коллег, близких. Часто вы оказываетесь «на другой стороне стола», и компромиссы даются тяжело.

Характер месяца. Напряжённые отношения с окружающими, противостояния, чужие амбиции и ультиматумы. Юпитер усиливает любой конфликт, поэтому даже мелкое разногласие может быстро вырасти. Сказывается и ретроградный Меркурий: сообщения, договорённости и планы идут с задержками и недопониманием.

Отношения и семья. Оппозиция бьёт по партнёрству: муж, жена, деловой партнёр, близкий друг. Старые обиды (узел) всплывают во второй декаде ноября. Не принимайте решений «в сердцах» и не выясняйте отношения 18 и 19 ноября. Лучший день для спокойного разговора 10 ноября: говорите конкретно, без намёков.

Работа и карьера. Риск столкнуться с давлением со стороны начальства или партнёров, жёсткими заявлениями и ультиматумами. Не отвечайте на провокации. Договоры и важные письма проверяйте дважды, особенно до 14 ноября. Новые проекты запускайте после 14 ноября.

Деньги. Общие финансы, партнёрские вложения, долги и кредиты под вопросом. Не берите на себя чужие обязательства и не вкладывайтесь по настоянию партнёра. Крупные покупки отложите до 17 ноября.

Здоровье. Нервное напряжение, бессонница, перегрузка от информации, проблемы с суставами и ногами, возможны скачки давления. Помогают цифровой детокс, прогулки, сон и вода.

Что делать. Держать дистанцию в конфликтах, не втягиваться в чужие споры, вести важные дела письменно. Облегчение приходит с 22 ноября (Солнце в Стрельце) и особенно в последние дни месяца, когда тригон Плутона и Урана поддерживает полезные перемены.

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