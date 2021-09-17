Они будут особенно счастливы этой осенью: астролог назвал четыре знака

Счастье – ресурс, к которому стремится каждый из нас, не всегда понимая, что именно оно собой представляет.

А оно не зависит ни от должности, ни от количества денег на банковском счету, ни от славы и уровня известности – ни для кого не секрет, что богатые и знаменитые тоже плачут. Отношению к счастью имеет, пожалуй, только состояние здоровья, но и оно не может полностью перекрыть нашу потребность в положительных эмоциях. Так кто будет по-настоящему счастлив нынешней осенью, рассказывает астролог Людмила Булгакова.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки наконец-то смогут перевести дух: за плечами у них осталась большая работа – как профессионального, так и хозяйственного свойства, на которую они потратили большую половину весны и все лето, и они почувствуют чувство невероятного облегчения – как будто бы с плеч у них упала целая гора. На работе они могут взять тайм-аут в виде небольшого отпуска, пусть даже и за собственный счет, и как следует отдохнуть. Кстати, сделать это можно будет дома, где наконец-то закончится ремонт – в чистоте и порядке, который там навели строители, их душа будет петь.

Лев (23.07 – 21.08)

Львы смогут провести время – пусть и не всю осень, а только ее часть – так, как давно мечтали. Звезды рекомендуют им взять отпуск и уехать на время жить за город – на дачу или в пансионат, где так приятно проводить время на природе в компании гостей – друзей и родственников. Вкусный шашлык, песни под гитару, а также интересные разговоры и споры принесут яркие впечатления и оставят незабываемые воспоминания. Ну а главное, что в этом "хоре" приятных им людей представители знака будут солировать – а что для них может быть лучше?

Дева (22.08 – 23.09)

Девы с головой уйдут в свое любимое занятие – все свободное время будут посвящать дому и семье, правда, это коснется прежде всего тех, у кого она есть. Наведение порядка, мелкий ремонт и уборка, при которой они постараются вычистить грязь из самых труднодоступных мест станут ежедневными их занятиями. Поскольку это едва ли не единственный знак, которому они доставляют удовольствие, и нынешняя осень исключением из общего правила не станет: его представителям будет одинаково приятно и заботиться о своем жилье, и отдыхать среди идеальной чистоты.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионы поймут, что главной ценностью в их жизни является семья. Обстоятельства сложатся таким образом, что в этой сфере их ждут только приятные события: дети и родители будут радовать, любимый человек не только не разочарует, но и, напротив, будет соответствовать всем – даже самым смелым – ожиданиям. Неудивительно, что представители знака отодвинут – правда, только временно – на задний план карьеру и решение финансовых вопросов и сосредоточатся на делах домашних: самым приятным занятием для них в это время станет забота о близких им людях.

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