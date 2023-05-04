Опасность для диктаторов: что принесет нам лунное затмение 5 мая

Астролог рассказал, к чему нам нужно готовиться в пятницу.

О том, на что в этот день стоит обратить особое внимание, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

5 мая в 17 часов 24 минуты по Гринвичу (в 15 часов 24 минуты по киевскому времени) произойдет лунное затмение в 15-м градусе Скорпиона. Присутствие Луны в знаке Скорпиона само по себе чревато неприятными симптомами, среди которых – эмоциональный сбой, усиление криминогенной обстановки, увеличение агрессивности, которая будет буквально витать в воздухе, нагнетая напряженность в атмосфере и отношениях между людьми. В данном случае картина мира вообще и каждой конкретной жизни в частности усугубляется несколькими факторами, которые делают ее еще более иррациональной.

Во-первых, рядом с Луной в этот момент будет находиться Прозерпина – планета, еще не открытая астрономами, но имеющая мощную силу трансформации.

Во-вторых, в этот день Лилит (Черная Луна), находящая в знаке Льва, будет формировать напряженные аспекты к затмению, затрагивая тему власти и связанных с ней гордыни и узурпации – можно предположить, что космические энергии не лучшим образом отразятся на диктаторах, живущих по принципу "государство – это я", – например, лидеров России и Северной Кореи.

В-третьих, Луна и Солнце в момент затмения будут находиться в 15-х градусах так называемых "врат Аватара" – это особые каналы схождения на Землю космической энергии: будучи собранной в точках равноденствия, она высвобождается и дает мощный результат. Как правило, это время реализации важных планов и воплощение в жизнь проектов, которые долгое время откладывались на потом – сейчас же к ним наконец-то можно приступать. А, поскольку во время затмения происходит максимальное проявление энергии, дети, рожденные в этот день, станут проводниками высших сил – родителям необходимо обратить внимание на этот момент.

Ну и в-четвертых, Уран, находящийся в это время рядом с Солнцем в знаке Тельца, может спровоцировать мощные природные катаклизмы, взрывы и техногенные аварии. День довольно опасный, но, как известно, кто предупрежден, тот вооружен: нужно проявлять осторожность и беречь себя.

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