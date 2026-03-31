Опасности апреля 2026 года: что несут транзиты и как уберечься

Опасности апреля 2026 года:

В начале месяца мы ощущаем влияние полнолуния в Весах — оно высвечивает тему равновесия, но любое полнолуние усиливает эмоции, делает людей более чувствительными, более реактивными. В такие дни возрастает вероятность конфликтов, недопонимания, резких слов, которые могут привести к ссорам или неприятным ситуациям, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

Но настоящая напряжённость начинает расти с 4 апреля, когда Венера в Тельце образует квадратуру с Плутоном. Это аспект, который поднимает на поверхность всё скрытое: ревность, страхи, обиды, накопленные претензии. Люди становятся более вспыльчивыми, подозрительными, склонными к резким реакциям.

В отношениях это может проявляться как вспышки ревности или попытки контролировать партнёра. В обществе — как агрессивное поведение, нетерпимость, желание давить или доминировать. На дорогах — как импульсивность, нарушение правил, рискованные манёвры.

Плутон всегда усиливает тёмную сторону человеческой природы, а Венера в Тельце делает это реальным: люди реагируют быстрее, сильнее, эмоциональнее. Могут проявляться как вспышки агрессии, нестабильность на дорогах, обострение конфликтов, резкие эмоциональные реакции и даже военные события, если регион уже находится в зоне риска. Это время, когда важно избегать провокаций, не вступать в споры, не поддаваться на давление.

После 9 апреля ситуация меняется, но не становится легче. Марс входит в Овна — в знак своей силы. Это один из самых конфликтных периодов месяца. Марс в Овне символизирует скорость, импульс, резкость, желание действовать немедленно. Люди становятся более горячими, более прямыми, более склонными к агрессии.

Транзит усиливает стремление ехать быстрее, чем позволяет ситуация, поэтому возрастает риск аварий, связанных с резкими манёврами и нетерпением, которое толкает водителей на необдуманные решения.

В обществе это выражается во вспышках гнева, в конфликтах, которые возникают буквально из воздуха, в драках и в поведении, которое становится заметно более агрессивным.

В военной сфере это ощущается как усиление напряжённости, как резкие шаги, которые принимаются под давлением момента, и как эскалация, которая развивается быстрее, чем успевают реагировать окружающие.

С 9 по 22 апреля — дни внезапных событий, неожиданных поворотов, резких вспышек. Текущее положение вещей может измениться за секунду. Это время, когда важно быть внимательным на дорогах, избегать рискованных ситуаций, не провоцировать людей, которые уже находятся на грани.

Стеллиум планет в знаке Овна создает атмосферу внутреннего давления, которое может вырваться наружу в виде агрессии, конфликтов, силовых столкновений. А значит необходимо избегать опасных мест, не вступать в споры, не провоцировать людей, которые выглядят нестабильно.

17 апреля — Новолуние в Овне. Новолуние само по себе — это точка начала, но в Овне оно усиливает импульсивность, желание действовать немедленно, не думая о последствиях. Люди становятся более горячими, прямыми в высказываниях и склонными к резким решениям. Это время, когда важно сохранять спокойствие, не поддаваться влиянию эмоций, не принимать важных решений в состоянии возбуждения.

19 апреля Сатурн соединяется с Марсом — аспект, который может проявляться как давление, препятствия из-за определенных норм и законов, ощущение, что обстоятельства сжимают. Люди становятся более раздражительными, более склонными к вспышкам гнева, особенно если чувствуют, что их свободу ограничивают. На дорогах это может проявляться как агрессивное вождение, попытки «доказать своё», конфликты с другими участниками движения.

После 20 апреля энергия напряжение постепенно исчезает. Солнце входит в Тельца, и мы переходим в более плотный, материальный ритм. Но в самом начале нового транзита люди могут говорить жёстко, принимать решения под давлением, конфликтовать из‑за мелочей.

23 апреля Венера соединяется с Ураном — и это время неожиданных поворотов в отношениях, финансах, ценностях. Люди могут вести себя непредсказуемо, резко менять планы, принимать импульсивные решения. Однако важно не поддаваться на эмоции и не делать резких шагов.

25 апреля Солнце делает квадрат к Плутону — и ещё один день, когда напряжение достигает пика. Плутон высвечивает всё, что скрыто, а Солнце — это эго, воля, личность. Люди становятся более чувствительными к давлению, более склонными к конфликтам, более уязвимыми. Это время, когда важно избегать опасных мест, не вступать в споры, не провоцировать людей, которые выглядят нестабильно.

И наконец, 26 апреля — кульминация месяца. Уран входит в знак Близнецы, открывая новый семилетний цикл. Это событие, которое может проявиться как резкие перемены, неожиданные новости, скачки в информационном поле, обострение конфликтов, нестабильность в обществе. Уран всегда приносит неожиданность, а переход в новый знак — это день, когда мир словно делает резкий вдох.

В такие дни важно быть внимательным, избегать экстремальных ситуаций, не рисковать, не провоцировать людей, не принимать резких решений.

В апреле 2026 года возрастает опасность:

На дорогах: импульсивность, превышение скорости, аварии, агрессивное вождение.

В обществе: вспышки агрессии, конфликты, драки, резкие реакции.

В отношениях: ревность, обострение старых обид, эмоциональные взрывы.

В психике: раздражительность, тревожность, ощущение давления.

В военной сфере: обострение, резкие решения, эскалация.

В информационном поле: фейки, паника, резкие новости.

В быту: травмы из‑за спешки, неосторожности, невнимательности.

Как уберечься от неприятностей: