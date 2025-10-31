Опасные дни ноября 2025 года: астролог рассказал, когда нужно быть начеку

Опасные дни ноября 2025 года / © Associated Press

Большая часть месяца приходится на период ретроградного Меркурия (9-29 ноября), когда происходит разрушение иллюзий, переосмысление ценностей и границ, но и замедления. Если мы продолжаем жить в режиме спешки, контроля и поверхностных реакций — возникает перегруз. Эмоциональные риски проявляются в виде вспышек раздражения, конфликтов, чувства потери ориентира. Энергетические — в виде усталости, бессонницы, телесного напряжения, ощущения, что «все идет не по плану», рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

Чтобы пройти ноябрь мягко, важно:

Слушать тело. Оно первым реагирует на энергетические сдвиги.

Не форсировать события. Лучше отложить важные решения до декабря.

Проводить внутреннюю ревизию. Что устарело? Что больше не приносит удовлетворения

Ограничить информационный шум. Меньше новостей — больше тишины/

Заниматься практиками заземления. Прогулки, дыхание, вода, телесный контакт.

1-4 ноября Марс находится в последних градусах Скорпиона — энергия накапливается, агрессия максимальна, количество ДТП возрастает. Военные действия и разрушения ужесточаются. В быту, на работе, между партнерами возможны вспышки раздражения, ощущение внутреннего давления. Не стоит торопиться с решениями — особенно в вопросах путешествий, обучения и идеологических споров.

4 ноября Марс входит в Стрельца (15:01 GMT+2) — импульс к действию может быть слишком резким. Риск переоценки своих сил, особенно в спорте, дороге, переговорах. Личные идеалы и убеждения могут столкнуться с реальностью.

6 ноября — день, когда эмоции и импульсы сталкиваются, создавая напряженный, но потенциально пробуждающий фон. Астрологическая картина насыщена противоречиями: Луна соединяется с ретро Ураном в Тельце, а в течение дня формирует оппозицию к Марсу в Стрельце. Это сочетание может ощущаться как внутренний разлом между потребностью в стабильности и стремлением к действию.

Первый и последний дни ретро Меркурия (в этом сезоне — 9 и 29 ноября) всегда сложные. Они полны искажений в коммуникациях, чаще происходят аварии, возникают конфликты, особенно в вопросах убеждений, обучения, поездок. Не рекомендуется начинать новые проекты, подписывать документы, делать дорогостоящие покупки.

12 и 13 ноября ретро Меркурий в соединении с Марсом в Стрельце — дни с высокой ментальной и эмоциональной турбулентностью. Это аспект, который может спровоцировать словесные конфликты, импульсивные решения и перегрузку нервной системы. Вспышки раздражения, резкие высказывания, споры, особенно на темы убеждений, морали, политики, религии, конфликты между учителями и учениками, аварии — обычные ситуации в эти дни.

12 ноября — день повышенной опасности. Луна во Льве в напряженных аспектах с ретро Ураном и Солнцем дает тяжелый энергетический фон, противоречивую атмосферу, склонность к драматизации. Неожиданные срывы, эмоциональные всплески, ощущение, что привычные способы самовыражения больше не работают — основные причины неприятностей. Возникает потребность в свободе, но она сталкивается с внутренними ограничениями.

А 13 ноября Луна в напряженных аспектах с Марсом и ретро Меркурием, усиливает внутренний конфликт: между желанием показать себя и необходимостью быть честным, между внешним образом и глубинной сутью. А такое состояние приводит к нежелательным последствиям.

18-20 ноября одни из самых опасных дней. Это астрологический эпицентр месяца, насыщенный напряженной, трансформационной и даже кризисной энергетикой. Луна перемещается по Скорпиону, где также находятся Солнце, Венера, Лилит, а с 19 ноября — и ретро Меркурий. Планеты создают эмоциональный шторм, в котором поднимается все подавленное, скрытое, неразрешенное. Возрастает количество случаев насилия, ревности, измен, манипуляций, эмоционального давления. Очень сложно людям с тонкой душевной организацией. Это дни погружения в психологические паттерны, распаковки тайн, разоблачения лжи.

21 ноября Луна в аспекте соединения с Марсом в Стрельце способствует резким разрывам отношений, дракам, агрессивным выходкам. Не выясняйте отношения! Ограничьте внешние стимулы. Меньше соцсетей, новостей, шумных встреч — больше тишины. Лучше отложить разговоры до конца месяца — сейчас все воспринимается слишком остро.

25 ноября Луна в соединении с Плутоном — и этот аспект можно сравнить с астрологической хирургией души: больно, но необходимо. Вскрывается то, что давно болело под поверхностью, но мы не решались прикоснуться. Боль, которая поднимается, не случайна — она очищает, освобождает и дает возможность переродиться.

Энергия Плутона не терпит полумер: все лишнее, мертвое, подавленное уходит, чтобы освободить место для новой силы. В этот день важно не прятаться от своих чувств, не глушить тревогу, а позволить процессу завершиться. Да, может быть тяжело — но именно такие дни становятся точкой внутреннего обновления, когда мы снимаем старые доспехи и выходим к себе настоящим, очищенным и живым.

В негативном аспекте этот день может принести происшествиям с большим количеством человеческих жертв. Поэтому соблюдайте осторожность, избегайте экстремальных ситуаций, не провоцируйте конфликты. Не принимайте окончательных решений. Особенно в любви, финансах, переездах — в этот день легко можно сжечь мосты.

29 ноября Луна в напряженных аспектах с Марсом и Солнцем, плюс к этому отягощающий фон дня дает стационарный Меркурий. Энергии планет усиливают внутренний конфликт между тем, что хочется сказать, и тем, что нужно скрыть. Избегайте публичных выяснений отношений, поскольку велик риск испортить репутацию. Лучше уединиться и разобраться внутри. Также в этот день обостряется военная агрессия.