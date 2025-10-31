ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
226
Время на прочтение
4 мин

Опасные дни ноября 2025 года: астролог рассказал, когда нужно быть начеку

Ноябрь будет насыщен энергетическими и эмоциональными вызовами — особенно для тех, кто привык действовать быстро, контролировать происходящее или избегать глубинных переживаний. Это время, когда пространство становится вязким, насыщенным, напряженным.

Автор публикации
Фото автора: Марина Скади Марина Скади
Опасные дни ноября 2025 года

Опасные дни ноября 2025 года / © Associated Press

Большая часть месяца приходится на период ретроградного Меркурия (9-29 ноября), когда происходит разрушение иллюзий, переосмысление ценностей и границ, но и замедления. Если мы продолжаем жить в режиме спешки, контроля и поверхностных реакций — возникает перегруз. Эмоциональные риски проявляются в виде вспышек раздражения, конфликтов, чувства потери ориентира. Энергетические — в виде усталости, бессонницы, телесного напряжения, ощущения, что «все идет не по плану», рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

Чтобы пройти ноябрь мягко, важно:

  • Слушать тело. Оно первым реагирует на энергетические сдвиги.

  • Не форсировать события. Лучше отложить важные решения до декабря.

  • Проводить внутреннюю ревизию. Что устарело? Что больше не приносит удовлетворения

  • Ограничить информационный шум. Меньше новостей — больше тишины/

  • Заниматься практиками заземления. Прогулки, дыхание, вода, телесный контакт.

1-4 ноября Марс находится в последних градусах Скорпиона — энергия накапливается, агрессия максимальна, количество ДТП возрастает. Военные действия и разрушения ужесточаются. В быту, на работе, между партнерами возможны вспышки раздражения, ощущение внутреннего давления. Не стоит торопиться с решениями — особенно в вопросах путешествий, обучения и идеологических споров.

4 ноября Марс входит в Стрельца (15:01 GMT+2) — импульс к действию может быть слишком резким. Риск переоценки своих сил, особенно в спорте, дороге, переговорах. Личные идеалы и убеждения могут столкнуться с реальностью.

6 ноября — день, когда эмоции и импульсы сталкиваются, создавая напряженный, но потенциально пробуждающий фон. Астрологическая картина насыщена противоречиями: Луна соединяется с ретро Ураном в Тельце, а в течение дня формирует оппозицию к Марсу в Стрельце. Это сочетание может ощущаться как внутренний разлом между потребностью в стабильности и стремлением к действию.

Первый и последний дни ретро Меркурия (в этом сезоне — 9 и 29 ноября) всегда сложные. Они полны искажений в коммуникациях, чаще происходят аварии, возникают конфликты, особенно в вопросах убеждений, обучения, поездок. Не рекомендуется начинать новые проекты, подписывать документы, делать дорогостоящие покупки.

12 и 13 ноября ретро Меркурий в соединении с Марсом в Стрельце — дни с высокой ментальной и эмоциональной турбулентностью. Это аспект, который может спровоцировать словесные конфликты, импульсивные решения и перегрузку нервной системы. Вспышки раздражения, резкие высказывания, споры, особенно на темы убеждений, морали, политики, религии, конфликты между учителями и учениками, аварии — обычные ситуации в эти дни.

12 ноября — день повышенной опасности. Луна во Льве в напряженных аспектах с ретро Ураном и Солнцем дает тяжелый энергетический фон, противоречивую атмосферу, склонность к драматизации. Неожиданные срывы, эмоциональные всплески, ощущение, что привычные способы самовыражения больше не работают — основные причины неприятностей. Возникает потребность в свободе, но она сталкивается с внутренними ограничениями.

А 13 ноября Луна в напряженных аспектах с Марсом и ретро Меркурием, усиливает внутренний конфликт: между желанием показать себя и необходимостью быть честным, между внешним образом и глубинной сутью. А такое состояние приводит к нежелательным последствиям.

18-20 ноября одни из самых опасных дней. Это астрологический эпицентр месяца, насыщенный напряженной, трансформационной и даже кризисной энергетикой. Луна перемещается по Скорпиону, где также находятся Солнце, Венера, Лилит, а с 19 ноября — и ретро Меркурий. Планеты создают эмоциональный шторм, в котором поднимается все подавленное, скрытое, неразрешенное. Возрастает количество случаев насилия, ревности, измен, манипуляций, эмоционального давления. Очень сложно людям с тонкой душевной организацией. Это дни погружения в психологические паттерны, распаковки тайн, разоблачения лжи.

21 ноября Луна в аспекте соединения с Марсом в Стрельце способствует резким разрывам отношений, дракам, агрессивным выходкам. Не выясняйте отношения! Ограничьте внешние стимулы. Меньше соцсетей, новостей, шумных встреч — больше тишины. Лучше отложить разговоры до конца месяца — сейчас все воспринимается слишком остро.

25 ноября Луна в соединении с Плутоном — и этот аспект можно сравнить с астрологической хирургией души: больно, но необходимо. Вскрывается то, что давно болело под поверхностью, но мы не решались прикоснуться. Боль, которая поднимается, не случайна — она очищает, освобождает и дает возможность переродиться.

Энергия Плутона не терпит полумер: все лишнее, мертвое, подавленное уходит, чтобы освободить место для новой силы. В этот день важно не прятаться от своих чувств, не глушить тревогу, а позволить процессу завершиться. Да, может быть тяжело — но именно такие дни становятся точкой внутреннего обновления, когда мы снимаем старые доспехи и выходим к себе настоящим, очищенным и живым.

В негативном аспекте этот день может принести происшествиям с большим количеством человеческих жертв. Поэтому соблюдайте осторожность, избегайте экстремальных ситуаций, не провоцируйте конфликты. Не принимайте окончательных решений. Особенно в любви, финансах, переездах — в этот день легко можно сжечь мосты.

29 ноября Луна в напряженных аспектах с Марсом и Солнцем, плюс к этому отягощающий фон дня дает стационарный Меркурий. Энергии планет усиливают внутренний конфликт между тем, что хочется сказать, и тем, что нужно скрыть. Избегайте публичных выяснений отношений, поскольку велик риск испортить репутацию. Лучше уединиться и разобраться внутри. Также в этот день обостряется военная агрессия.

Дата публикации
Количество просмотров
226
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie