Категория
Леди
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

Ореховый паштет: быстрый рецепт вкусного завтрака

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Ореховый паштет: быстрый рецепт вкусного завтрака

Credits

Паштеты – палочка-выручалочка для быстрого завтрака или перекуса.

Даже если в холодильнике нет баночки с вожделенным продуктом, вы вполне можете его приготовить буквально за несколько минут. Это для мясного и печеночного паштета потребуется много времени, а ореховый вы успеете сделать, пока заваривается чай – настоящий листовой чай в заварочном чайнике, а не пакетики с сухой субстанцией сомнительного происхождения.

Ингредиенты:

  • 300 г очищенных грецких орехов
  • 200 г плавленого сыра
  • 100 г сливочного масла
  • 5 зубков чеснока
  • 3 столовые ложки майонеза
  • 1 чайная ложка соли
  • смесь молотых перцев

Приготовление

Плавленый сыр нарезать произвольными кусочками, добавить сливочное масло комнатной температуры, ядра грецких орехов, очищенный чеснок, соль, смесь молотых перцев и дважды провернуть через мясорубку с мелкой решеткой или пюрировать блендером до достижения однородности и пастообразного состояния.

Готовый паштет при необходимости досолить, приправить свежемолотым перцем и тщательно вымешать.

На заметку

Ореховый паштет хорош в качестве намазки на тосты или ломтики свежеиспеченного хлеба. В особых случаях подавайте его в тарталетках или на крекерах.

Грецкие орехи можете заменить арахисом, кешью или миндалем, майонез – сметаной, а плавленый сыр – любым твердым сыром. При этом учтите, если вы используете рассольный сыр или брынзу, соль сразу не добавляйте, а лишь доведите до желаемого вкуса уже готовый паштет.

Дополнительные нотки аромату орехового паштета придадут любые приправы, которые подбирайте в соответствии со своим вкусом и предпочтениями.

Читайте также: 

Следующая публикация