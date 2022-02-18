Ореховый паштет: быстрый рецепт вкусного завтрака

Паштеты – палочка-выручалочка для быстрого завтрака или перекуса.
Даже если в холодильнике нет баночки с вожделенным продуктом, вы вполне можете его приготовить буквально за несколько минут. Это для мясного и печеночного паштета потребуется много времени, а ореховый вы успеете сделать, пока заваривается чай – настоящий листовой чай в заварочном чайнике, а не пакетики с сухой субстанцией сомнительного происхождения.
Ингредиенты:
- 300 г очищенных грецких орехов
- 200 г плавленого сыра
- 100 г сливочного масла
- 5 зубков чеснока
- 3 столовые ложки майонеза
- 1 чайная ложка соли
- смесь молотых перцев
Приготовление
Плавленый сыр нарезать произвольными кусочками, добавить сливочное масло комнатной температуры, ядра грецких орехов, очищенный чеснок, соль, смесь молотых перцев и дважды провернуть через мясорубку с мелкой решеткой или пюрировать блендером до достижения однородности и пастообразного состояния.
Готовый паштет при необходимости досолить, приправить свежемолотым перцем и тщательно вымешать.
На заметку
Ореховый паштет хорош в качестве намазки на тосты или ломтики свежеиспеченного хлеба. В особых случаях подавайте его в тарталетках или на крекерах.
Грецкие орехи можете заменить арахисом, кешью или миндалем, майонез – сметаной, а плавленый сыр – любым твердым сыром. При этом учтите, если вы используете рассольный сыр или брынзу, соль сразу не добавляйте, а лишь доведите до желаемого вкуса уже готовый паштет.
Дополнительные нотки аромату орехового паштета придадут любые приправы, которые подбирайте в соответствии со своим вкусом и предпочтениями.
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