Ореховый паштет: быстрый рецепт вкусного завтрака

Паштеты – палочка-выручалочка для быстрого завтрака или перекуса.

Даже если в холодильнике нет баночки с вожделенным продуктом, вы вполне можете его приготовить буквально за несколько минут. Это для мясного и печеночного паштета потребуется много времени, а ореховый вы успеете сделать, пока заваривается чай – настоящий листовой чай в заварочном чайнике, а не пакетики с сухой субстанцией сомнительного происхождения.

Ингредиенты:

300 г очищенных грецких орехов

200 г плавленого сыра

100 г сливочного масла

5 зубков чеснока

3 столовые ложки майонеза

1 чайная ложка соли

смесь молотых перцев

Приготовление

Плавленый сыр нарезать произвольными кусочками, добавить сливочное масло комнатной температуры, ядра грецких орехов, очищенный чеснок, соль, смесь молотых перцев и дважды провернуть через мясорубку с мелкой решеткой или пюрировать блендером до достижения однородности и пастообразного состояния.

Готовый паштет при необходимости досолить, приправить свежемолотым перцем и тщательно вымешать.

На заметку

Ореховый паштет хорош в качестве намазки на тосты или ломтики свежеиспеченного хлеба. В особых случаях подавайте его в тарталетках или на крекерах.

Грецкие орехи можете заменить арахисом, кешью или миндалем, майонез – сметаной, а плавленый сыр – любым твердым сыром. При этом учтите, если вы используете рассольный сыр или брынзу, соль сразу не добавляйте, а лишь доведите до желаемого вкуса уже готовый паштет.

Дополнительные нотки аромату орехового паштета придадут любые приправы, которые подбирайте в соответствии со своим вкусом и предпочтениями.

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