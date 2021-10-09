Осень 2021: рекомендации астролога на 10 октября

Астролог рассказала, к чему нам нужно готовиться в воскресенье.
О том, на что в этот день стоит обратить особое внимание, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.
Солнце соединяется с Марсом, находящемся в семнадцатом градусе Весов, и Меркурием, Венера при этом соединяется с Южным узлом – редкая, можно даже сказать, уникальная небесная конфигурация.
С одной стороны, мужской аспект – решительный, напористый и безрассудно храбрый, но при этом – несдержанный, вспыльчивый, резкий и конфликтный, вступающий в конфликт с осторожностью и желанием использовать в отношениях исключительно дипломатические методы.
С другой – наше стремление к счастью и успеху может натолкнуться на серьезные проблемы, что не лучшим образом скажется на настроении и самооценке. Звезды рекомендуют не торопиться, все хорошо продумать и только потом действовать – так вполне можно рассчитывать на удачу.
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