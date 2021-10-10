Осень 2021: рекомендации астролога на 11 октября

Астролог рассказала, к чему нам нужно готовиться в понедельник.

О том, на что в этот день стоит обратить особое внимание, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

Сатурн переходит из ретроградной петли в прямое – директное – движение, возвращая нам все то, чего мы были лишены в период пребывания планеты в обратной петле.

Отныне можно начинать новые дела, отложенные на время в долгий ящик; брать кредиты на развитие бизнеса и бытовые нужды; совершать безрассудные романтические поступки; признаваться в любви и делать предложения руки и сердца; вступать в дискуссии – они уже не будут приводить к серьезным конфликтам, а в споре родится не ненависть к своему собеседнику, а истина.

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