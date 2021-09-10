Осень 2021: рекомендации астролога на 11 сентября

Астролог рассказала, к чему нам нужно готовиться в субботу.

О том, на что в этот день стоит обратить особое внимание, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

К транзитной Луне в знаке Скорпиона присоединяется Венера, которая вплоть до 8 октября будет играть важную роль в семейной и личной жизни каждого человека.

Так, 16 сентября она создаст напряженный аспект к Сатурну в знаке Водолея, спровоцировав тем самым ревность и связанные с нею скандалы. 24 сентября она пройдется оппозицией к Урану в знаке Тельца, что приведет к стремлению к свободе, а к концу месяца встанет в напряженный аспект к Юпитеру. Такие "телодвижения" Венеры могут привести к тому, что проблематичные союзы, которые, как говорят в таких случаях, дышат на ладан, либо разрушатся, либо перейдут в новое качество – например, станут гостевыми браками.

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