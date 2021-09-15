Осень 2021: рекомендации астролога на 16 сентября

Астролог рассказала, к чему нам нужно готовиться в четверг.

О том, на что в этот день стоит обратить особое внимание, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

Марс зайдет в знак Весов, где будет чувствовать себя как слон в посудной лавке.

Красной планете не свойственна дипломатичность, которая является основополагающим свойством весов, поэтому конфликты будут возникать с завидной регулярностью.

Вместо тактичности в решении важных вопросов люди могут проявлять напористость и натиск. Стремление к справедливости, которое решат восстановить многие из нас, не улучшит, а напротив, ухудшит ситуацию, подлив масла в огонь – достичь этой благой цели, скорее всего, не удастся, а отношения между сторонами конфликта окажутся безнадежно испорченными.

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