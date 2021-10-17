Осень 2021: рекомендации астролога на 18 октября

Астролог рассказала, к чему нам нужно готовиться в понедельник.

О том, на что в этот день стоит обратить особое внимание, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

Перестают пятиться назад и возвращаются в прямое движение Меркурий и Юпитер, значительно облегчая жизнь каждого человека и общества в целом.

Возобновится активная деятельность – как профессионального, так и хозяйственно-бытового свойства, в ней станет гораздо меньше подводных камней и как можно больше прямых и беспроблемных дорог.

Больше можно будет доверять новостям из печатных и электронных СМИ: на место фейков в них придет достоверная и проверенная информация. Наладится связь, любая техника станет работать без перебоев и реже ломаться.

Гороскопы на октябрь 2021:

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