Осень 2021: рекомендации астролога на 18 октября

Астролог рассказала, к чему нам нужно готовиться в понедельник.
О том, на что в этот день стоит обратить особое внимание, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.
Перестают пятиться назад и возвращаются в прямое движение Меркурий и Юпитер, значительно облегчая жизнь каждого человека и общества в целом.
Возобновится активная деятельность – как профессионального, так и хозяйственно-бытового свойства, в ней станет гораздо меньше подводных камней и как можно больше прямых и беспроблемных дорог.
Больше можно будет доверять новостям из печатных и электронных СМИ: на место фейков в них придет достоверная и проверенная информация. Наладится связь, любая техника станет работать без перебоев и реже ломаться.
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