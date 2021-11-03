Осень 2021: рекомендации астролога на 19 ноября

Астролог рассказала, к чему нам нужно готовиться в пятницу.

О том, на что в этот день стоит обратить особое внимание, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

В 9 часов 4 минуты по Гринвичу (в 11 часов 4 минуты по киевскому времени) в двадцать восьмом градусе Тельца произойдет частичное лунное затмение, которое образует так называемый тау-квадрат к Юпитеру, находящемуся в двадцать пятом градусе Водолея.

Солнце при этом располагается в водном знаке – Скорпиона, в окружении Марса и Меркурия, а Луна – в земном знаке Тельца в "компании" находящегося там Урана. Из этого следует, что затмение может принести с собой природные катаклизмы, использование секретных технологий в военных преступлениях и банковские кризисы, которые в некоторых странах активизирует финансовая ось.

Затмение также включит чреватый фатальными событиями "коридор затмений", который продлится до 4 декабря, когда произойдет последнее в нынешнем году затмение – полное солнечное.

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