Осень 2021: рекомендации астролога на 20 октября

Астролог рассказала, к чему нам нужно готовиться в среду.

О том, на что в этот день стоит обратить особое внимание, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

В 14.58 по Гринвичу (17.58 по киевскому времени) произойдет полнолуние в знаке Овна. Несмотря на критичность самого явления – полнолуние часто бывает опасным, особенно для людей с подвижной психикой – нынешняя полная Луна будет иметь много позитивных аспектов.

Меркурий "хорошо относится" к Сатурну, Марс – к Юпитеру, а Венера поддерживает энтузиазм транзитной Луны. Такой расклад говорит о плодотворном периоде, который коснется прежде всего профессиональной сферы.

Появится возможность заключить выгодный контракт, поэтому к любым предложениям, которые поступят в этот день, нужно отнестись с максимальным вниманием.

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