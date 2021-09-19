Осень 2021: рекомендации астролога на 20 сентября

Астролог рассказала, к чему нам нужно готовиться в понедельник.

О том, на что в этот день стоит обратить особое внимание, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

Полнолуние в 29-м градусе знака Рыб произойдет в 20.59 по Гринвичу – в 22. 59 по киевскому времени.

"Рыбное" полнолуние – мистическое время, когда мы воспринимаем окружающий мир не с точки зрения разума, а посредством чувств и эмоций. Необходимо прислушиваться к своей интуиции – она подскажет правильные решения выхода из проблемных ситуаций и даже позволит предвидеть события, которые должны произойти в ближайшем будущем.

Востребованными будут человечность, нежность и любовь, а не умения достигать своих целях, идя по головам. Люди будут нуждаться в душевном тепле, умении сочувствовать и искренности и тянуться к тем, кто ими обладает. Недостаток этого времени – невозможность управлять своими эмоциями, которые, вырвавшись из-под контроля, станут причиной того, что люди наломают дров.

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