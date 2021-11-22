Осень 2021: рекомендации астролога на 23 ноября

Астролог рассказала, к чему нам нужно готовиться во вторник.

О том, на что в этот день стоит обратить особое внимание, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

Солнце переходит в знак Стрельца, куда следом за ним – уже 25 ноября – входит Меркурий. Последняя декада ноября, несмотря на фатальное влияние затмений, обещает быть более оптимистичный, чем предыдущие две: Стрелец предлагает миру – и живущим в нем людям – быть открытыми и доброжелательными, стремиться к господству правды и установлению справедливости.

Свои дни рождения начнут праздновать те, кто родился под знаком Стрельцы: главные идеалисты и оптимисты Зодиака, которые к тому же могут быть бестактными, самодовольными, сварливыми и даже деспотичными – соответствующей будет и царящая в обществе атмосфера.

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