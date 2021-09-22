Осень 2021: рекомендации астролога на 23 сентября

Астролог рассказала, к чему нам нужно готовиться в четверг.
О том, на что в этот день стоит обратить особое внимание, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.
Солнце переходит в знак Весов, призывая людей – и мир в целом – к дипломатичным решения. Время неблагоприятно для резких действий и скоропалительных решений – предварительно необходимо тщательно взвесить все за и против.
Работа – как, впрочем, и общественная жизнь – хорошо продвигается только в том случае, если речь идет о коллективе – в одиночку поставленных целей в это время достичь не удастся. В мировом масштабе Солнце в Весах – знаке, который является главным миротворцем Зодиака – будет подталкивать страны, которые являются решающими игроками на политической арене, к мирному сосуществованию и "отговаривать" от военных действий.
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