Осень 2021: рекомендации астролога на 24 октября

Астролог рассказала, к чему нам нужно готовиться в воскресенье.

О том, на что в этот день стоит обратить особое внимание, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

Солнце переходит в знак Скорпиона, где спустя пару дней окажется и несдержанный и воинственный Марс – сложится ситуация в духе "извержение вулкана".

Этот период будут отличать манипуляции на самых разных – вплоть до высшего – общественных уровнях; стремление установить справедливость во что бы то ни стало – даже во вред человеку, которому в ней отказали; высокая конкурентность и действия в соответствии с принципом "цель оправдывает средства"; властность и агрессивность – как стиль общения начальства с подчиненными и коллег – между собой; общественный интерес к криминальным событиям и военным действиям.

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