Осень 2021: рекомендации астролога на 27 сентября

Астролог рассказала, к чему нам нужно готовиться в понедельник.
О том, на что в этот день стоит обратить особое внимание, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.
Меркурий станет шестой планетой Солнечной системы – наряду с Плутоном, Ураном, Непутном, Сатурном и Юпитеров, – которая начнет ретроградное движение.
Образно говоря, в это время весь мир "встанет на паузу" – важные проекты будут откладываться, деловые встречи переноситься на другое – более благоприятное – время, авиационные и даже железнодорожные рейсы – откладываться, информация – не доходить до тех, кому она предназначена, а люди перестанут понимать друг друга даже в самых простых вопросах. В общем, нас ждет хоть и непростое, но очень интересное время – нечасто почти все планеты Солнечной системы, как будто бы сговорившись, начинают двигаться вспять.
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