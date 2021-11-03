Осень 2021: рекомендации астролога на 4 ноября

Астролог рассказала, к чему нам нужно готовиться в четверг.

О том, на что в этот день стоит обратить особое внимание, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

Новолуние, которое произойдет в 21 час 15 минут по Гринвичу (в 23 часа 15 минут по киевскому времени) в королевском градусе Скорпиона, совпадет с сильной позицией Марса – планеты войн и агрессии, как на мировом, так и на личностном уровне. Через два дня, 6 ноября, еще две планеты изменят свое положение: Меркурий войдет в знак Скорпиона, а Венера – в знак Козерога, в котором будет находиться до начала марта 2022 года. Это время благоприятно для закрепления уже существующих отношений, поэтому его необходимо использовать для заключения брака и подписания брачного договора.

Договор о сотрудничестве, подписанный под влиянием такой звездной конфигурации, обещает стабильность и длительность в отношениях, удачу в бизнесе. Венера, проходя по знаку Козерога, может спровоцировать служебный роман. Любые отношения – как профессиональные, так и личные – в это время будут окрашены меркантильностью, поэтому, увидев, что кто-то оказывает внимание, нужно спросить: "Зачем ему это нужно?" Представители знака Козерога будут пользоваться особой популярностью у противоположного пола – под влиянием Плутона они будут сказаться чрезвычайно сексапильными.

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