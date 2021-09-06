Осень 2021: рекомендации астролога на 7 сентября

Астролог рассказала, к чему нам нужно готовиться во вторник.

О том, на что в этот день стоит обратить особое внимание, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

В 0.53 по Гринвичу – в 2.53 по киевскому времени – произойдет новолуние в знаке Девы. Девичье новолуние, как правило, проверяет наши чувства на мнительность и критицизм – люди склонны делать из мухи слона в личных делах и, образно говоря, искать соломинки в чужих глазах.

Новолуние в Деве также благоприятное время для очищения – как морального, так и материального свойства. В первом случае необходимо избавляться от негатива, накопившегося на ментальном уровне, проводя медитации, во втором – можно и нужно избавляться от хлама в шкафах, выбрасывая то, что отслужило свой век, тогда на его место придет новое и добротное.

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