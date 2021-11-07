Осень 2021: рекомендации астролога на 8 ноября

Астролог рассказала, к чему нам нужно готовиться в понедельник.

О том, на что в этот день стоит обратить особое внимание, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

Точный и напряженный аспект между Марсом и Сатурном, который образуется в это время, из-за силы, которой обладают в это время планеты, можно будет назвать "схваткой титанов".

На жителях Земли он может отразиться не лучшим образом: импульсивность будет находиться в противоречии с человеческим разумом, что говорит о склонности совершать необдуманные – безрассудные – поступки.

Велика вероятность конфликтных ситуаций и несчастных случаев, а сами люди будут чаще проявлять такие качества, как упрямство, нетерпимость, несговорчивость, жесткость, злоба, зависть, ненависть, вульгарность, хамство и склонность выяснять отношения на кулаках. Впрочем, у такого противостояния планет есть и позитивная сторона: в сложной ситуации у каждого появится возможность действовать решительно, молниеносно и при этом безошибочно.

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