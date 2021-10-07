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Осень 2021: рекомендации астролога на 8 октября

Осень 2021: рекомендации астролога на 8 октября

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Астролог рассказала, к чему нам нужно готовиться в пятницу. 

О том, на что в этот день стоит обратить особое внимание, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

Транзитная Венера переходит в знак Стрельца, где уже 13 октября создаст симпатичный секстиль – так в астрологии называют гармоничный аспект договоренностей, справедливости, поощрений и наград.

Такое положение Венеры может свидетельствовать о возникновении романтических чувств, которые вырастут не на ровном месте, а на основе многолетней дружбы или уважения к своему начальнику, учителю или преподавателю. Вероятны также отношения с человеком старше по возрасту или подданным другого государства.

Мы также будем идеализировать людей, к которым испытываем нежные чувства: награждать их достоинствами, которыми они не обладают, и не замечать недостатки, которые у них есть. 

Гороскопы на октябрь 2021:

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