Осень 2021: рекомендации астролога на 8 октября

Астролог рассказала, к чему нам нужно готовиться в пятницу.
О том, на что в этот день стоит обратить особое внимание, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.
Транзитная Венера переходит в знак Стрельца, где уже 13 октября создаст симпатичный секстиль – так в астрологии называют гармоничный аспект договоренностей, справедливости, поощрений и наград.
Такое положение Венеры может свидетельствовать о возникновении романтических чувств, которые вырастут не на ровном месте, а на основе многолетней дружбы или уважения к своему начальнику, учителю или преподавателю. Вероятны также отношения с человеком старше по возрасту или подданным другого государства.
Мы также будем идеализировать людей, к которым испытываем нежные чувства: награждать их достоинствами, которыми они не обладают, и не замечать недостатки, которые у них есть.
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