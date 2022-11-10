Осень 2022: рекомендации астролога на 11 ноября

Астролог рассказал, к чему нам нужно готовиться в пятницу

О том, на что в этот день стоит обратить особое внимание, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

Транзитная Луна, проходя по знаку Близнецов, соединяется с находящимся там Марсом и нарушает существующую гармонию с Нептуном. К тому же солнце в это время проходит разрушительный градус знака Скорпиона, что, увы, не добавляет оптимизма. Активных действий в этот период будет крайне мало – любые отношения люди станут выяснять на словах, а от таких – вербальных – баталий толку, как известно, бывает немного: одно дело всегда стоит сотни слов.

Положительным аспектом такого положения звезд и планет является то, что противоборствующие стороны – даже в самых сложных и непримиримых ситуациях – предпочтут переговоры и откажутся от дальнейшей демонстрации силы: это тот случай, когда худой мир лучше доброй ссоры.

Отрицательный момент такой небесной конфигурации – вероятность быть обманутыми: не все стороны конфликта одинаково честны друг с другом, поэтому желательно перепроверять любые факты и доводы, а также не верить даже самым обнадеживающим обещаниям до тех пор, пока они не будут подтверждены реальными делами.

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