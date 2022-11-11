Осень 2022: рекомендации астролога на 12-14 ноября

Астролог рассказал, к чему нам нужно готовиться в субботу, воскресенье и понедельник

О том, на что в этот день стоит обратить особое внимание, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

Транзитная Луна, проходя по знаку Рака, может рассчитывать на поддержку Солнца в знаке Скорпиона и Нептуна в знаке Рыб. Это время всплеска интуиции, которая станет определять мысли и поступки даже отъявленных скептиков, которые никогда к ней не прислушивались, считая, что шестого чувства не существует в природе.

Теперь же звезды настоятельно рекомендуют им – как, впрочем, и всем остальным – обращать внимание на внутренний голос, который будет творить настоящие чудеса, подсказывая выход из самых сложных и труднопроходимых ситуаций. Не последнюю роль внутренний голос сыграет и в отношениях с людьми. Во-первых, он почувствует и даст понять, держит человек за душой камень или нет – можно ему доверять или не стоит этого делать. Во-вторых, подскажет единственно правильную линию поведения, которая поможет никого не обидеть и одновременно защитить свои собственные интересы.

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