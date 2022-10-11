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Осень 2022: рекомендации астролога на 12 октября

Дата публикации
Просмотры
81
Время на прочтение
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Осень 2022: рекомендации астролога на 12 октября

Фото: Credits

Астролог рассказал, к чему нам нужно готовиться в среду.

О том, на что в этот день стоит обратить особое внимание, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

Планета информации и коммуникаций Меркурий до 30 октября переходи в уравновешенный и дипломатичный знак Весов, где он тут же встанет в оппозицию к Юпитеру в знаке Овна. Меркурий в Весах призывает к дипломатии и решению любых вопросов – в том числе, и военных – мирным путем. Велика вероятность, что будут предприняты попытки решить конфликты – в том числе, и в войне России против Украины – дипломатическим путем, но за положительный результат, учитывая оппозицию к Юпитеру, ручаться сложно. В отношениях друг с другом люди будут часто использовать словесные манипуляции, пытаясь решить свои проблемы за счет других. Не стоит на них поддаваться – прежде чем сделать то, о чем кто-то просит, стоит задать себе вопрос: в чем состоит интерес этого человека. 

Также стоит учитывать тот факт, что Луна в это время проходит по знаку Тельца, где уже 12 октября соединится с Ураном и создаст напряженный аспект к Сатурну. Луне, находящейся в знаке Тельца, хочется покоя и максимально комфорта, но вряд ли Сатурн даст ей такую возможность: любые эмоции будут наталкиваться на ограничения, которые сделают жизнь менее комфортной и более скучной. 

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Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
81
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