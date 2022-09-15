Осень 2022: рекомендации астролога на 16-18 сентября

Астролог рассказал, к чему нам нужно готовиться в пятницу, субботу и понедельник.
О том, на что в этот день стоит обратить особое внимание, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.
Транзитная Луна проходит по знаку Близнецов, создавая напряженный аспект к Солнцу, Венере и Марсу.
В такие дни люди всегда становятся словоохотливыми, не контролируют то, что говорят, поэтому могут выболтать какую-то важную тайну или сказать что-то лишнее близкому человеку, тем самым настроив его против себя.
Чтобы избежать негативных последствий, придется – в буквальном смысле слова – все время "ловить" себя за язык, не давая ему воли. Нежелательно также встревать в споры – в них в это время родится не истина, как принято считать, а конфликт, выйти из которого окажется непросто.
Но есть и хорошие новости: 17 сентября Солнце будет находится в 25-м – королевском – градусе знака Девы, который астрологи считают градусом везения. Стоит воспользоваться этим фактором, чтобы использоваться одно, пусть и небольшое, желание.
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