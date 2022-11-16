Осень 2022: рекомендации астролога на 17 ноября

О том, на что в этот день стоит обратить особое внимание, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

Транзитная Венера переходит в знак Стрельца, там же через день – 18 ноября – окажется и Меркурий. Переоценить такое положение планет практически невозможно – они выведут на свет божий и сделают явным все то, что до сих пор удавалось держать в тайне.

Прежде всего это коснется публичных особ – светских персон, людей искусства и политиков: велика вероятность целых кампаний в СМИ, целью которых станет разоблачение их тайн. Какими бы ни были скелеты в шкафах известных людей, можно не сомневаться: их найдут, вытащат наружу, выставят напоказ и сделают из них шоу, наблюдая за которым публика будет смаковать особо пикантные детали и подробности. Возможно, тем, кому есть что скрывать от так называемой широкой общественности, имеет смысл заранее обнародовать свои секреты – так их удастся преподнести публике под нужным "соусом", отделавшись малой кровью. В противном случае можно нанести непоправимый урон своей карьере и репутации – не всем в результате таких потрясений удается, образно говоря, подняться и идти дальше. Вряд ли за политика, который бросил на произвол судьбы внебрачного ребенка, избиратели и впредь будут активно голосовать, а уличенный в сексуальных домогательствах актер может навсегда остаться без работы – любовь к нему зрителей как ветром сдует.

Впрочем, данная ситуация коснется и людей непубличных – они тоже могут пострадать от правдорубов Стрельца и Меркурия. Поэтому, если у человека есть что-то, о чем не знают у него на работе или не подозревает втора половинка, имеет смысл признаться в этом заблаговременно, пока не станет поздно. Да, разговор, скорее всего, предстоит не из приятных, но он ничего не значит по сравнению с тем скандалом, который может разразиться, когда тайное станет явным, а исправить ситуацию уже не представится возможным.

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