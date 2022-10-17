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Осень 2022: рекомендации астролога на 18-20 октября

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Время на прочтение
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Осень 2022: рекомендации астролога на 18-20 октября

Фото: Credits

Астролог рассказал, к чему нам нужно готовиться во вторник, среду и в четверг.

О том, на что в эти дни стоит обратить особое внимание, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

Транзитная Луна двигается по знаку Льва – хочется ярких событий и материального благополучия, что обычно характеризуют знаменитой – известной еще с античных времен – формулой «Хлеба и зрелищ!»

Мы становимся более активными и начинаем с оптимизмом смотреть на мир вообще и свою жизнь в частности – начинает казаться, что она налаживается. Нам хочется находиться в центре внимания, нравиться окружающим и получать от них комплименты. Хочется событий, так или иначе связанных с личной жизнью: как максимум – любви, как минимум – флирта. Особенно успешными, как правило, становятся руководители любого звена – звезды наградят их лидерскими и организаторскими качествами. 

Ложку дегтя в бочку меда добавят тяжелые аспекты долгоиграющих планет – Урана в знаке Тельца и Сатурна в знаке Водолея. Они окажут негативное влияние на будничную жизнь, омрачая ее там, где обычно не бывает никаких осложнений. Например, чем нас может огорчить поход в булочную?

В эти дни велика вероятность того, что любимый сорт, за которым, собственно, и отправились, не завезли или, наоборот, уже разобрали – к такому развитию событий необходимо быть готовыми. 

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Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
556
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