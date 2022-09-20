Осень 2022: рекомендации астролога на 21-22 сентября

Астролог рассказал, к чему нам нужно готовиться в среду и четверг.

О том, на что в этот день стоит обратить особое внимание, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

Транзитная Луна будет проходить по знаку Льва, делая античный слоган "Хлеба и зрелищ!" насущной потребностью. Всех нас потянет в публичные места – в парки и скверы, театры и концертные залы, музеи и картинные галереи, кафе и рестораны.

На успех прежде всего обречены дела, которые требуют творческого подхода и нестандартного взгляда на вещи. Звезды подарят столько сил, что покажется, будто бы есть возможность сдвинуть с места горы, тем не менее распоряжаться ими необходимо разумно, иначе легко можно будет надорваться.

Велика вероятность выиграть в лотерею, но, несмотря на это, рисковать последними деньгами, садясь за карточный стол или игровой автомат, все-таки не стоит – легко остаться без средств к существованию.

В семейных и дружеских отношениях самое время настоять на своих правах, иначе вам сядут на голову и свесят вниз ножки.

Отрицательные качества, которые будут свойственны людям в это время, – лень, нежелание работать над "скучными" проектами, стремление тратить больше, чем зарабатываешь, страсть к командирскому тону и пренебрежение по отношению к окружающим.

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