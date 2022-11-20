Осень 2022: рекомендации астролога на 21 ноября

О том, на что в этот день стоит обратить особое внимание, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

Солнце создаст позитивный аспект к Юпитеру в знаке Рыб – благоприятное время для всех представителей Зодиака, но особенно – для водных (Рак, Скорпион и Рыбы) и земных (Телец, Дева, Козерог) знаков. В этот период можно учить и учиться: новые знания будут усваиваться легко – впитываться, как вода в губку. Желательно также заниматься самообразованием, причем особенно успешным будет усвоение того, что человеку интересно, а не того, что нужно – этот фактор необходимо учесть, записываясь на какие-либо курсы, лекции и семинары.

Не последнюю роль в нашей жизни сыграет философия – именно с ее точки зрения, по мнению астрологов, нужно смотреть на нашу жизнь и происходящие в ней события, поскольку только так удастся понять их причины и следствия.

Ну и, конечно, нынешний период не обойдется без вмешательства в наши жизни настоящей – физиологической и особенно платонической – любви. Прежде всего она, по понятным причинам, будет касаться близких нам людей – детей и родителей. Впрочем, не исключена и вероятность того, что кто-то влюбится в киногероя или книжного персонажа: как в первом, так и – уж понятно – во втором случае, такие чувства останутся без ответа, но украсят жизнь положительными эмоциями и мечтами о несбыточном.

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