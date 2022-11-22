Осень 2022: рекомендации астролога на 23 ноября

О том, на что в этот день стоит обратить особое внимание, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

23 ноября в 23 часа 48 минут по Гринвичу (1 час 48 минут 24 ноября по киевскому времени) произойдет новолуние в 1-м градусе Стрельца, что создает прекрасные условие для переговоров на всех уровнях – от личных и деловых до тех, на которых решаются судьбы стран и народов всего мира. Велика вероятность мирных договоренностей и прекращения огня в горячих точках – прежде всего в Украине.

Также в это время Венера с Меркурием, находящиеся все в том же знаке Стрельца, создадут позитивный – дружеский – аспект к Хирону в знаке Овна, что указывает на плодотворные связи с зарубежными странами. Можно рассчитывать на удачные поездки – как в эвакуацию, так и на постоянное место жительства, выгодные связи с деловыми иностранными партнерами и отношения – в том числе и романтические – с людьми издалека: вполне возможно, что те из нас, кто еще не обрел свою вторую половинку, найдут ее за тридевять земель.

Ну, и не последнюю роль – как в положении звезд, так и в земной жизни – сыграет тот факт, что 23 ноября в свои права вступает самый оптимистичный, доброжелательный и веселый знак – Стрелец. Это значит, что все мы – пусть и недолго – будем проще смотреть на вещи и легче относиться к проблемам, которые перманентно создает нам жизнь. Увеличится упорство, позволяющее достигать целей, которые мы перед собой ставим, а стало быть, и список успешных проектов всерьез пополнится. Правда, одновременно мы станем менее гибким, тактичными и чуткими, но более напористыми (если не сказать, нахрапистыми) грубоватыми (можно сказать, хамоватыми) и беспардонными, но это, как говорится, обратная сторона медали.

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