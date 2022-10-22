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Осень 2022: рекомендации астролога на 23 октября

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Осень 2022: рекомендации астролога на 23 октября

Фото: Credits

Астролог рассказал, к чему нам нужно готовиться в воскресенье.

О том, на что в этот день стоит обратить особое внимание, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок. 

Сатурн выходит из ретроградной петли и начинает двигаться по прямой, что внесет массу изменений в нашу жизнь. Тем, кто за время попятного движения этой – любящей порядок – планеты расслабился и работал без особого энтузиазма, придется взять себя в руки и снова войти в подзабытый рабочий график.

Время будет благоприятным для того, чтобы навести порядок – как в документах и делах, так и в окружающем пространстве – начиная со своего жилья и заканчивая всей планетой. Прямолинейно движущийся Сатурн также потребует отказаться от всего, что отжило свой век и не только не способствует, но и мешает развитию. Речь в данном случае может идти о вещах, которые человек больше не носит – их нужно выбросить или отдать на благотворительность. О доме или квартире, которые – по самым разным причинам – перестали устраивать, поэтому их желательно поменять.

О работе, которая больше не приносит денег или удовольствия – самое время подыскать другую.  Об отношениях, которые больше не имеют смысла – поскольку свято место пусто не бывает, место этого человека займет другой – действительно нужный и любимый. 

Сильнее других это влияние Сатурна почувствуют представители знака Водолей или те, у кого в нем находятся важные планеты гороскопа, но и других он коснется – так или иначе. В любом случае всем стоит помнить о том, что Сатурн – это прежде всего строгий порядок и регламентация, а образно говоря, он – узенькая тропинка, поднимающаяся вверх между скал, которую нужно пройти, чтобы достичь вершины. 

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Дата публикации
Просмотры
189
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