Осень 2022: рекомендации астролога на 23 октября

О том, на что в этот день стоит обратить особое внимание, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

Сатурн выходит из ретроградной петли и начинает двигаться по прямой, что внесет массу изменений в нашу жизнь. Тем, кто за время попятного движения этой – любящей порядок – планеты расслабился и работал без особого энтузиазма, придется взять себя в руки и снова войти в подзабытый рабочий график.

Время будет благоприятным для того, чтобы навести порядок – как в документах и делах, так и в окружающем пространстве – начиная со своего жилья и заканчивая всей планетой. Прямолинейно движущийся Сатурн также потребует отказаться от всего, что отжило свой век и не только не способствует, но и мешает развитию. Речь в данном случае может идти о вещах, которые человек больше не носит – их нужно выбросить или отдать на благотворительность. О доме или квартире, которые – по самым разным причинам – перестали устраивать, поэтому их желательно поменять.

О работе, которая больше не приносит денег или удовольствия – самое время подыскать другую. Об отношениях, которые больше не имеют смысла – поскольку свято место пусто не бывает, место этого человека займет другой – действительно нужный и любимый.

Сильнее других это влияние Сатурна почувствуют представители знака Водолей или те, у кого в нем находятся важные планеты гороскопа, но и других он коснется – так или иначе. В любом случае всем стоит помнить о том, что Сатурн – это прежде всего строгий порядок и регламентация, а образно говоря, он – узенькая тропинка, поднимающаяся вверх между скал, которую нужно пройти, чтобы достичь вершины.

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