Осень 2022: рекомендации астролога на 24 сентября

Астролог рассказал, к чему нам нужно готовиться в субботу

О том, на что в этот день стоит обратить особое внимание, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

Солнце переходит в знак Весов, где пробудет до 23 октября включительно, а это значит, что люди становятся более спокойными и уравновешенными, но, увы, теряют силу и энергию – они слабеют перед лицом жизненных обстоятельств.

Планировать начало серьезных профессиональных проектов в это время не стоит – на них банально может не хватить сил. Любые конфликтные ситуации, включая войны, в это время решаются не с позиции силы, а при помощи дипломатии, что дает надежду на их урегулирование.

Увеличивается тяга к прекрасному, поэтому растет посещение театров, музеев и выставочных залов. Также усиливается желание хорошо выглядеть, а значит, следить за собой, придерживаться диет и принципов здорового питания, заниматься спортом.

В этом году Солнце перейдет в знак Весов на фоне Меркурия в знаке Девы, который будет манипулировать людьми и менять обстоятельства по своему "вкусу". В холодном и расчетливом знаке Девы Меркурий напомнит обществу – впрочем, как и каждому из нас – о невыполненных обязательствах и обещаниях, требуя сдержать свое слово здесь и сейчас. Увы, выполнить эту задачу, скорее всего, не удастся: слишком много планет сейчас находятся в ретроградном движении – они будут тормозить любые дела и проекты.

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