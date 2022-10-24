Осень 2022: рекомендации астролога на 25 октября

Астролог рассказал, к чему нам нужно готовиться во вторник.

О том, на что в этот день стоит обратить особое внимание, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

В 10 часов 50 минут по Гринвичу (12 часов 50 минут по киевскому времени) произойдет частичное солнечное затмение в 3-м градусе знака Скорпиона. В этом затмении находится два тау-квадрата (так называют труднопроходимые ситуации): Меркурий в напряженном аспекте к Плутону в знаке Козерога и Черная Луна, она же Лилит, в знаке Рака. Такая небесная конфигурация означает вероятность ошибок – как в профессии, так и в личной жизни, манипуляций с сознанием, которые будут совершать как СМИ, так и окружающие люди, и разочарований – в профессии и в жизни.

Второй тау-квадрат формируется из квадрата Сатурн-Уран-Южный узел, что говорит о пройденном когда-то историческом этапе, который может повториться в наше время. Если учесть, что нынешнее затмение является повторением частичного солнечного затмения 14 октября 2004 года, можно предположить, что повторятся и события того времени – в Украине в то время произошли президентские выборы, закончившиеся первым майданом.

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