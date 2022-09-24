Осень 2022: рекомендации астролога на 25 сентября

Астролог рассказал, к чему нам нужно готовиться в воскресенье

О том, на что в этот день стоит обратить особое внимание, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

Новолуние, которое произойдет в 21 час 56 минут по Гринвичу (в 23 часа 56 минут по киевскому времени) в третьем градусе Весов станет временем материализации желаний. О том, как правильно это делать, говорилось уже неоднократно, но, как говорится, повторение – мать учения. Связанный с этим ритуал простой, но мощный и действенный: надо взять чистый лист бумаги – можно даже вырвать его из школьной тетради в клеточку – и записать на нем все, о чем мечтается. Главное, учитывать при этом несколько важных моментов.

Во-первых, все свои пожелания необходимо формулировать в настоящем времени, как будто бы желаемое уже стало действительным – не "я хочу купить красную машину", а "какая у меня замечательная красная машина".

Во-вторых, не употреблять частицу "не": Вселенная и подсознание, которые отвечают за исполнение желаний, не воспринимают его, поэтому сделают все наоборот. Так, вместо слов "я не болею" нужно написать "я здорова".

В-третьих, загадывать желания нужно только от первого лица – "навязывать" кому-то другому то, чего хочется самому, категорически запрещается. Слова "мой сын учится на одни "двенадцатки" поменять на "я – мама отличника".

В-четвертых, желание ни в коем случае не должно принести вред третьим лицам: если иначе его выполнить никак нельзя, лучше вообще от этого отказаться. Например, нельзя желать того, что принадлежит другому человеку, тем более если вы об этом знаете.

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