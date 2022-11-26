Осень 2022: рекомендации астролога на 26-27 ноября

О том, на что в этот день стоит обратить особое внимание, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

Транзитная Луна проходит по знаку Козерога, что – к счастью, только на время – делает людей закрытыми, замкнутыми и недружелюбными. Разум начинает превалировать над чувствами, а сдержанность – над эмоции: появляется желание все просчитать, не прислушиваясь к доводам интуиции – ее даже те, кто в другое время в нее верит, не станут принимать во внимание. Ну а поскольку далеко не каждую профессиональную или жизненную проблему можно, образно говоря, решить при помощи логарифмической линейки, велика вероятность ошибок, которые впоследствии придется исправлять.

Это также не самый легкий период для тех, кто любит и любим: близкие люди – особенно это касается мужчин – становятся крайне сдержанными в проявлении своих чувств. Ну а поскольку женщины любят ушами, им будет не хватать комплиментов, сюрпризов и признаний в любви. К тому же им трудно было понять, почему человек, который еще вчера открыто проявлял свои чувства, вдруг замкнулся и стал равнодушным и скованным. Не стоит принимать сложившуюся ситуацию близко к сердцу – уже через пару дней, когда Луна выйдет из Козерога, все снова станет как прежде – главное, за это время не рассориться с близкими людьми всерьез и надолго.

Читайте также: