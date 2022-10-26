Осень 2022: рекомендации астролога на 27 октября

Астролог рассказал, к чему нам нужно готовиться в четверг.

О том, на что в этот день стоит обратить особое внимание, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

Транзитная Луна проходит по знаку Стрельца. Несмотря на пребывание в огненном знаке, она чувствует себя здесь весьма комфортно, ну а поскольку Луна отвечает за эмоции, то они в это время будут исключительно позитивного свойства. Каждый из нас начинает смотреть на мир с оптимизмом: неожиданно может найтись выход из ситуаций, которые еще вчера казались безнадежными.

Можно коренным образом менять свою жизнь: переезжать в новый дом или квартиру, устраиваться на работу, записываться на курсы или семинары – новые знания будут усваиваться легко и без напряжения. Можно заниматься спортом, главное – не преувеличивать свои силы и не устанавливать мировые рекорды, тем более что необходимости в этом нет.

Негативными качествами, которыми люди будут обладать в этот день, являются навязчивость в общении, нетерпимость к чужой точки зрения, нетактичность, самоуверенность и честолюбие, переходящее в тщеславие. Желание рисковать, чтобы добиться поставленной цели, не доведет до добра, поэтому лучше отказаться от непродуманных и непрочитанных действий.

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