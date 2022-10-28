Осень 2022: рекомендации астролога на 29 октября

Астролог рассказал, к чему нам нужно готовиться в субботу.

О том, на что в этот день стоит обратить особое внимание, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

29 октября Юпитер возвращается в знак Рыб, управителем которого является, неудивительно, что чувствует себя там максимально комфортно. Планета удачи и успеха пробудет в Рыбах до 21 декабря, и все это время многие из нас могут рассчитывать на счастливое стечение обстоятельств. Правда, даром никому ничего не дастся – для получения результата необходимо будет работать и учиться, получая новые – необходимые для профессионального роста – знания. Юпитер также заставит нас извлечь уроки из своих удач и промахов, что поможет в будущем повторить первые и избежать вторых.

Еще одним эффектом влияния Юпитера на нашу жизнь – и этим мы будем обязаны близкому расположению Нептуна – станет ощущение "искривленности" окружающего мира. Мы можем путаться в представлениях о добре и зле, иррационально мыслить и дружить не с логикой, а с подсознанием, что не облегчит жизнь, а напротив, сделает ее сложнее и одновременно загадочнее и интереснее.

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