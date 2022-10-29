Осень 2022: рекомендации астролога на 30 октября

О том, на что в этот день стоит обратить особое внимание, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

Меркурий переходит в принадлежащий к водной стихии знак Скорпиона, а Марс становится ретроградным вплоть до 12 января 2023 года. Красная планета становится ретроградной раз в два года – причиной этого становится близкое приближение к Земле – за счет этого и возникает иллюзия ретроградности. Марс поставит Землю на "линию огня" между собой и Солнцем: в такие моменты люди начинают проявлять нежелательную спешку во всем, а в случае неудач – проявлять агрессивность. Марс провоцирует различные поломки и возврат к старым – замороженным – военным конфликтам. В этот период нежелательно покупать все, что так или иначе связано с металлом – начиная с автомобилей и заканчивая столовыми приборами, поскольку все это окажется низкого качества и очень быстро придет в негодность.

Если говорить о том, что Марс в это время находится под управлением Меркурия, что самым непосредственным – и негативным – образом отразится на интеллектуальной сфере, передвижениях в пространстве – поездках и путешествиях, а также среде, в которой человек обитает – это касается его друзей, родственников и соседей. Ретро-Марс также отвечает за поспешные, непродуманные решения и так называемый "злой язык", когда необдуманные высказывания могут привести к досадным ссорам и конфликтам. Любые объединения и структуры, созданные в это время, окажутся заведомо нежизнеспособными: так, в 1990 году ретроградный Марс, расположившийся в знаке Близнецов, во много способствовал распаду СССР. С ноября нынешнего года с человечеством начнут происходить глобальные трансформации, и ретроградный Марс будет играть в этих процессах не последнюю роль.

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