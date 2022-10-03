Осень 2022: рекомендации астролога на 4-6 октября

Астролог рассказал, к чему нам нужно готовиться во вторник, среду и четверг.
О том, на что в этот день стоит обратить особое внимание, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.
Транзитная Луна, проходя по знаку Водолея, формирует поддерживающие аспекты к Марсу в знаке Близнецов, Венере и Солнцу. Однако 5 октября Луна соединяется с Сатурном и создает так называемый тау-квадрат – прямоугольный треугольник – к Урану с Северным узлом в знаке Тельца и Южным узлом в знаке Скорпиона.
Луна в данной конфигурации как обычно сыграет роль триггера, который приведет продолжающуюся второй год битву титанов – Сатурна и Урана – к серьезным последствиям в мировом масштабе.
Поскольку консерватор-Сатурн отстаивает традиционные ценности, а новатор-Уран отвечает за технологии и инновации, результатом противоборства может стать смена правительств на новое, более прогрессивное. Те, у кого в натальной карте 19-е градусы отмечены в фиксированных знаках – Льва, Тельца и Скорпиона – могут почувствовать дыхание судьбы: все, что произойдет с ними в эти дни, неслучайно и получит свое продолжение в ближайшем будущем.
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